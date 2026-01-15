ETV Bharat / state

मेरठ में अजय राय बोले- प्रदेश में जंगल राज, सीएम योगी जंगल के राजा, मायावती को भी दिया जवाब

मुजफ्फरनगर और मेरठ में पीड़ित परिवार से अजय राय मिलने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया. इसपर उन्होंने नाराजगी जताई.

अजय राय ने योगी सरकार पर साधा निशाना.
अजय राय ने योगी सरकार पर साधा निशाना. (Photo Credit; UP Congress)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 9:19 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : मुजफ्फरनगर में मृतक सोनू कश्यप उर्फ रोनू के परिजनों से मिलने जा रहे उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय को पुलिस ने खतौली के भंगेला चौकी पर रोक दिया. नाराज समर्थकों की पुलिस से नोकझोंक हो गई. अजय राय मुजफ्फरनगर जाने की जिद करने लगे तो हिरासत में लेकर पुलिस चौकी में बैठा दिया गया.

पूर्व मंत्री सईदजमा ने वीडियो कॉल के माध्यम से प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की बातचीत मृतक की बहन से कराई. अजय राय ने पीड़ित परिवार से कहा कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और न्याय की यह लड़ाई किसी भी कीमत पर अंत तक लड़ी जाएगी.

इसके बाद अजय राय मेरठ पहुंचे. कुराली गांव जाने के लिए निकले तो पुलिस ने आगे नहीं जाने दिया. उन्हें शहर की शारदा रोड पर ब्रह्मपुरी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन ने रोक दिया. उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, प्रदेश में जंगल राज है. पीड़ित परिवारों से पुलिस नहीं मिलने दे रही.

उन्होंने कहा, योगी सरकार में संवेदना, सहानुभूति और जनप्रतिनिधियों की आवाज को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे कांग्रेस पार्टी कभी स्वीकार नहीं करेगी. प्रदेश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं. प्रदेश में जंगल राज है और जंगल के राजा योगी आदित्यनाथ हैं.

प्रदेश में ऐसे हालात हैं कि किसी मृतक के घर शोक व्यक्त करने के लिए भी योगी सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी. यह लोकतंत्र है या तानाशाही लेकिन सरकार का रवैया ठीक नहीं है. योगी जी अपनी धुन में मस्त हैं.

उन्होंने कहा, आज पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का जन्मदिन है. बाबा विश्वनाथ से उनके लिए कामना करते हैं कि वे स्वस्थ रहें. मायावती के ब्राह्मण बयान पर उन्होंने कहा, कांग्रेस के शासनकाल में प्रदेश में पांच ब्राह्मण मुख्यमंत्री बने. किसी भी पार्टी ने प्रदेश में कांग्रेस के अलावा ब्राह्मण को सीएम नहीं बनाया.

बता दें कि बीएसपी मुखिया मायावती ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर ब्राह्मणों की उपेक्षा करने का आरोप लगाया है. मायावती ने कहा, बसपा सरकार में ब्राह्मणों को उचित भागीदारी दी गई थी.

यह भी पढ़ें : जानिए रिटायरमेंट की उम्र में चैंपियन बने कपल की कहानी

TAGGED:

AJAY RAI IN MEERUT
MEERUT NEWS
AJAY RAIS TAUNT ON YOGI GOVERNMENT
अजय राय बोले प्रदेश में जंगलराज
AJAY RAIS TAUNT ON YOGI GOVERNMENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.