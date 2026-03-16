कानपुर में अजय राय बोले, PM ने असम में जैसे बड़ी घोषणाएं कीं...लगा सब सेट है...

कानपुर में अजय राय बोले, PM ने असम में जैसे बड़ी घोषणाएं कीं...लगा सब सेट है...
अजय राय ने चुनाव आयोग पर लगाए गंभीर आरोप, भाजपा पर साधा निशाना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : March 16, 2026 at 8:07 AM IST|
Updated : March 16, 2026 at 8:45 AM IST
कानपुर: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय रविवार को कानपुर में आयोजित होली मिलन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए. इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखे हमले किए. अजय राय ने चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा, जिस तरह कल प्रधानमंत्री मोदी ने असम में बड़ी घोषणाएं कीं, उससे पहले ही आभास हो गया था कि उन्हें चुनाव आयोग से निर्देश मिल चुका है. उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया कि चुनाव आयोग और मोदी जी की पूरी सेटिंग है और उसी के तहत सारी चीजें हो रही हैं.
महंगाई और अव्यवस्था पर सरकार की घेराबंदी: अजय राय ने कहा कि इस बार जनता भाजपा को सबक सिखाएगी, क्योंकि लोग बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार से त्रस्त हैं. वर्तमान जैसे उस समय ऑक्सीजन और बेड की कमी से लोगों की जान गई थी, वैसे ही आज सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करने में फेल साबित हुई है. आज घर-घर में गैस की किल्लत है, हॉस्टल और पीजी बंद हो रहे हैं और यहां तक कि केजीएमसी जैसे मेडिकल कॉलेजों में लोगों को रोटी तक नहीं मिल पा रही है. वाराणसी की अन्नपूर्णा रसोई और अयोध्या की राम रसोई तक में संकट खड़ा हो गया है.
ब्राह्मण समाज के अपमान का लगाया आरोप: कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार लगातार ब्राह्मणों का अपमान कर रही है. सेंसर बोर्ड द्वारा घूसखोर पंडित जैसी फिल्में पास की जा रही हैं. अब दरोगा भर्ती की परीक्षा में पूछा जा रहा है कि अवसरवादी कौन है? जिसके जवाब में ब्राह्मणों का नाम लिया जा रहा है. अजय राय ने कड़े शब्दों में कहा कि ब्राह्मण अवसरवादी नहीं होता, बल्कि उसने मंगल पांडे और चंद्रशेखर आजाद की तरह देश की आजादी के लिए अपनी कुर्बानी दी है. ब्राह्मण समाज इस अपमान का बदला आने वाले चुनाव और 2027 के चुनाव में जरूर लेगा.
एसआईटी और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग: पेपर लीक और विवादित सवालों के मामले में अजय राय ने सरकार की जांच प्रक्रिया पर भी सवाल उठाए. कहा कि एसआईटी गठित करना केवल मामले को घुमाने का एक तरीका है. उनकी मांग है कि जिन अधिकारियों ने उस बोर्ड में बैठकर ऐसे विवादित पेपर को पास किया है, उनके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए. सरकार को चाहिए कि ऐसे अधिकारियों को तुरंत सस्पेंड और टर्मिनेट करे. असम, बंगाल, तमिलनाडु और पुडुचेरी समेत सभी चुनावी राज्यों में भाजपा की करारी हार होने वाली है.
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