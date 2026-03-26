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रामपुर में अजय राय बोले; 'गैस की लाइनों में मौतों के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार, सरकार फिर कर रही गुमराह'

उन्होंने रामपुर को बहादुरों और क्रांतिकारियों की धरती बताते हुए जनता के संघर्षों को नमन किया. अजय राय यहां पूर्व विधायक संजय कपूर द्वारा आयोजित सम्राट अशोक जयंती कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आए थे.

रामपुर: उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय गुरुवार को रामपुर पहुंचे, जहां पूर्व विधायक अफरोज अली खान के निवास पर कार्यकर्ताओं ने उनका फूल-मालाओं से जोरदार स्वागत किया. इस दौरान अजय राय ने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया और केंद्र सरकार की नीतियों पर जमकर निशाना साधा.

गैस किल्लत और मौतों पर केंद्र घेरा: प्रेस वार्ता के दौरान अजय राय ने देश में गैस एजेंसी और पेट्रोल की लाइनों में लग रहे लोगों की स्थिति और इस दौरान हो रही मौतों पर गहरी चिंता व्यक्त की. उन्होंने इन दुखद घटनाओं के लिए सीधे तौर पर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराया. अजय राय ने आरोप लगाया कि सरकार की कुप्रबंधन नीति के कारण आम जनता को बुनियादी सुविधाओं के लिए भी जान गंवानी पड़ रही है. कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री लगातार देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं और जमीनी हकीकत को छिपाने का प्रयास कर रहे हैं.

कोरोना काल की याद किया: प्रधानमंत्री द्वारा हाल ही में 'कोरोना काल की तरह धैर्य बनाए रखने' के बयान पर अजय राय ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने याद दिलाया कि कोरोना काल में भी सरकार ने सब कुछ ठीक होने का दावा किया था, जबकि राहुल गांधी ने पहले ही खतरे की चेतावनी दी थी. उस समय भाजपा नेताओं ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था, लेकिन बाद में अचानक लॉकडाउन लगाकर लाखों जिंदगियां संकट में डाल दी गईं. अजय राय के अनुसार, प्रधानमंत्री का ताजा बयान इस बात का संकेत है कि देश में हालात एक बार फिर नियंत्रण से बाहर हो रहे हैं.

पेट्रोलियम मंत्री और पीएम के बयानों में विरोधाभास: अजय राय ने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के उस बयान का भी हवाला दिया जिसमें उन्होंने गैस और पेट्रोल की पर्याप्त व्यवस्था होने का दावा किया था. उन्होंने सवाल उठाया कि यदि व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, तो प्रधानमंत्री को 'सतर्क रहने' की अपील क्यों करनी पड़ रही है. यह विरोधाभास दर्शाता है कि सरकार के भीतर तालमेल की कमी है और आपूर्ति श्रृंखला पूरी तरह चरमरा गई है. कांग्रेस अध्यक्ष ने स्पष्ट किया कि उनकी पार्टी जनता के हक की लड़ाई सड़कों पर लड़ती रहेगी और सरकार को जवाबदेह बनाएगी.

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