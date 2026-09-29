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चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन पर पुलिस कार्रवाई से भड़की कांग्रेस, अजय राय ने कहा- SIR के नाम पर काटे जा रहे आम जनता के वोट

लखनऊ: लखनऊ स्थित कांग्रेस मुख्यालय में मंगलवार को प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया. उन्होंने चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर योगी सरकार को घेरा.

अजय राय ने बताया कि कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया था. इसके बावजूद आगरा, गोरखपुर और कासगंज समेत नौ जिलों में कार्यकर्ताओं पर बेहद गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए हैं.

आजीवन कारावास की धाराओं पर उठाए सवाल: आगरा में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के घर के बाहर प्रदर्शन करने गए कार्यकर्ताओं पर ऐसी धाराएं लगाई गई हैं जिनमें आजीवन कारावास तक हो सकता है. कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल उठाया कि एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस इतनी सख्त धाराएं कैसे लगा सकती है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की है. अजय राय ने साफ कहा कि पार्टी अपने कार्यकर्ताओं की लड़ाई मुस्तैदी से लड़ेगी और जीतेगी.

राहुल गांधी का हवाला देकर ज्ञानेश कुमार को चेतावनी: अजय राय ने चेतावनी दी कि सरकार बदलने पर मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई तय है. उन्होंने राहुल गांधी के बयान का जिक्र करते हुए कहा कि रिटायरमेंट के बाद भी गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा. बनारस लोकसभा चुनाव का जिक्र करते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि निर्वाचन आयोग ने नतीजों को रोककर खेल किया. उन्होंने दावा किया कि चुनाव आयोग की मदद से नरेंद्र मोदी जीते, इसलिए बनारस के नतीजों की फिर से जांच होनी चाहिए.

SIR प्रक्रिया पर देश भर में विरोध का दावा: एसआईआर प्रक्रिया पर बोलते हुए अजय राय ने कहा कि देश भर में इसका विरोध हो रहा है और गलत तरीके से लोगों के वोट काटे गए हैं. उन्होंने बताया कि राहुल गांधी हाल ही में एक ऐसी बस्ती में गए थे जहाँ 729 वोटों में से केवल एक वोट बचा था. इस दौरान मीडिया के सवालों का जवाब राष्ट्रीय प्रवक्ता अभय दुबे ने दिया. प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूर्व चेयरमैन डॉ. सीपी राय, वर्तमान चेयरमैन कुंवर सिंह निषाद और प्रियंका गुप्ता समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे.

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