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BHU में 15 दिनों से धरनारत कर्मचारियों से मिले अजय राय, बोले- 28 अप्रैल को दें नियुक्ति पत्र

वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मधुबन पार्क में पिछले 15 दिनों से दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, प्रदर्शनकारियों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचें. इस दौरान महिला कर्मचारी भावुक नजर आई. महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इतनी मंहगाई में 10-12 हजार रुपए महीने की सैलरी में घर का खर्चा नहीं चल पा रहा. बेटियों की शादी करने के लिए चंदा उतार किया जाता है. महिला ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि एक दिन की छुट्टी पर 2 दिन का पैसा काटा जाता है.



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय धरनारत कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा एक-एक कर शेयर किया. इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि यहां 9 साल से लेकर 36 साल तक के कर्मचारी कार्य कर रहे है. उनको नियमित नहीं किया जा रहा है. जबकि नई भर्ती निकाली जा रही है.

प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वर्षों से केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, फिर भी उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है.

कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि एक ओर विश्वविद्यालय प्रशासन कनिष्ठ लिपिक पद की परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है. वहीं लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है.



कर्मचारियों ने बताया कि भीषण गर्मी में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है. लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं. उस समय हम लोग मधुबन पार्क में खुले में बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को मजबूर हैं.



धरने के दौरान कई कर्मचारियों की तबीयत भी खराब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी भीषण गर्मी में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे है. कर्मचारियों ने आगे कहा कि कई बार विश्वविद्यालय के कुलपति से नियमितीकरण की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है.



कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बातचीत में कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए. अपनी आर्थिक परेशानियों और पारिवारिक कठिनाइयों को बताते हुए भावुक होकर रोने लगी.