BHU में 15 दिनों से धरनारत कर्मचारियों से मिले अजय राय, बोले- 28 अप्रैल को दें नियुक्ति पत्र
महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इतनी मंहगाई में 10-12 हजार रुपए महीने की सैलरी में घर का खर्चा नहीं चल पा रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 23, 2026 at 2:45 PM IST
वाराणसी: काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित मधुबन पार्क में पिछले 15 दिनों से दैनिक वेतनभोगी और संविदा कर्मचारी नियमितीकरण की मांग को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं. वहीं, प्रदर्शनकारियों से मिलने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पहुंचें. इस दौरान महिला कर्मचारी भावुक नजर आई. महिला कर्मचारियों ने आरोप लगाया कि इतनी मंहगाई में 10-12 हजार रुपए महीने की सैलरी में घर का खर्चा नहीं चल पा रहा. बेटियों की शादी करने के लिए चंदा उतार किया जाता है. महिला ने आरोप लगाते हुए आगे कहा कि एक दिन की छुट्टी पर 2 दिन का पैसा काटा जाता है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय धरनारत कर्मचारियों ने अपनी पीड़ा एक-एक कर शेयर किया. इस दौरान कर्मचारियों ने बताया कि यहां 9 साल से लेकर 36 साल तक के कर्मचारी कार्य कर रहे है. उनको नियमित नहीं किया जा रहा है. जबकि नई भर्ती निकाली जा रही है.
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें वर्षों से केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है, फिर भी उनका नियमितीकरण नहीं किया गया है.
कर्मचारियों ने यह भी आरोप लगाया कि एक ओर विश्वविद्यालय प्रशासन कनिष्ठ लिपिक पद की परीक्षाएं कराने की तैयारी कर रहा है. वहीं लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों की अनदेखी की जा रही है.
कर्मचारियों ने बताया कि भीषण गर्मी में तापमान 44 से 45 डिग्री तक पहुंच रहा है. लोग अपने घरों में आराम कर रहे हैं. उस समय हम लोग मधुबन पार्क में खुले में बैठकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को मजबूर हैं.
धरने के दौरान कई कर्मचारियों की तबीयत भी खराब हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद कर्मचारी भीषण गर्मी में नियमितीकरण की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे है. कर्मचारियों ने आगे कहा कि कई बार विश्वविद्यालय के कुलपति से नियमितीकरण की मांग कर चुके हैं, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला है.
कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से बातचीत में कर्मचारियों ने गंभीर आरोप लगाए. अपनी आर्थिक परेशानियों और पारिवारिक कठिनाइयों को बताते हुए भावुक होकर रोने लगी.
अजय राय ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि प्रदर्शन कर रहे सभी कर्मचारी काशी के निवासी हैं. वर्षों से विश्वविद्यालय को अपनी सेवाएं दे रहे हैं. काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अधीन यह विश्वविद्यालय आता है. इसलिए उनकी जिम्मेदारी बनती है कि इन कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान किया जाए.
अजय राय ने आगे कहा कि 28 तारीख को प्रधानमंत्री का काशी आगमन है. यदि नारी वंदन जैसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, तो उससे पहले इन महिला कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए. अजय राय ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि कर्मचारियों का नियमितीकरण नहीं किया गया, तो वह उनके साथ धरने पर बैठने को भी तैयार हैं और उनके अधिकारों के लिए हर संभव समर्थन देंगे.
अजय राय ने सरकार से यह भी मांग की कि जब तक लंबे समय से कार्यरत कर्मचारियों को नियमित नहीं किया जाता, तब तक नई भर्तियों और परीक्षाओं की प्रक्रिया को स्थगित किया जाए. प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने सरकार और विश्वविद्यालय प्रशासन से जल्द समाधान निकालने की अपील करते हुए कहा कि उन्होंने विश्वविद्यालय के विकास में अपना पूरा योगदान दिया है और अब उन्हें स्थायी रोजगार और सम्मानजनक जीवन की आवश्यकता है. अजय रानी कहा कि पूरे मामले को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखूंगा और उनके समस्याओं को दूर करने की बात रखी जाएगी.
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