ETV Bharat / state

कानपुर गैंगरेप पीड़िता के परिजनों से मिले अजय राय; बोले- दारोगा के घर कब बुलडोजर चलेगा योगी जी?

कानपुर: उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय बुधवार को कानपुर पहुंचे. जहां जाजमऊ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनकी अगुवानी की. इसके बाद अजय राय सचेंडी गैंगरेप पीड़िता के घर पहुंचे. अजय राय ने पीड़ित के परिवार से मिले और भरोसा दिया कि कांग्रेस पार्टी पीड़ित परिवार के साथ है. इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 14 वर्षीय किशोरी के साथ एक दारोगा और पत्रकार ने रेप किया. इस मामले में पत्रकार की गिरफ्तारी हो गई है, लेकिन पुलिस की नहीं, क्योंकि पुलिस ने आरोपी दारोगा को भागने का मौका दिया. पुलिस ही आरोपी दारोगा को बचा रही है. वहीं, आज जब मैं यहां आया तो पुलिस ने हमारे आने से पहले ही उस पीड़ित बिटिया को हटा दिया.

उन्होंने कहा कि केवल दिखावे के लिए आरोपी दारोगा पर इनाम घोषित किया गया है, लेकिन अब तक दारोगा की गिरफ्तारी नहीं हुई. ये रक्षक अब पूरी तरह भक्षक बन गए हैं. योगी सरकार में कानून-व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. आज प्रदेश की कानून व्यवस्था कहां चली गई है. पीड़ित परिवार के पास न घर है न खेत है. न गांव में सड़क है और न ही बिजली है. मैं सरकार से मांग करता हूं, पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपये का मुआवजा और परिवार के एक सदस्य को नौकरी भी दी जाए. दारोगा के घर बुलडोजर कब चलेगा योगी जी?



जानिए क्या था पूरा मामला? सचेंडी थाना क्षेत्र में 5 जनवरी को दारोगा ने कार से 14 वर्षीय किशोरी का किडनैप कर लिया था. इसके बाद दारोगा और पत्रकार ने किशोरी के साथ गैंगरेप किया. करीब 2 घंटे बाद किशोरी की हालत बिगड़ी तो उसे घर के बाहर फेंक दोनों फरार हो गए. परिजन किशोरी को चौकी ले गए, तो वहां से उन्हें भगा दिया गया, फिर परिजन पुलिस अफसरों से मामले की शिकायत की. अफसरों के कहने पर मामले में मुकदमा दर्ज किया गया. पीड़िता ने अपने शिकायत में बिठूर में तैनात दारोगा अमित कुमार मौर्या और पत्रकार पर दुष्कर्म का आरोप लगाया. इसके बाद पुलिस ने पत्रकार शिवबरन को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया. वहीं आरोपी दारोगा फरार है, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है.