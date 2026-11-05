अजय राय का सम्राट चौधरी पर करारा वार, कहा- 'महामूर्ख व्यक्ति'..., गंगा की दुर्दशा पर मोदी-योगी सरकार को भी घेरा
अजय राय ने कहा कि मां गंगा का जल अब आचमन योग्य भी नहीं रह गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 5, 2026 at 2:04 PM IST|
Updated : November 5, 2026 at 2:29 PM IST
वाराणसी : कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें महा मूर्ख व्यक्ति बताया है. उन्होंने कहा कि जिसे क्राइम और अपराध की ही जानकारी नहीं है, वह क्या समझेगा? अजय राय ने बिहार के ऐतिहासिक योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने. महात्मा गांधी ने भी बिहार की धरती पर आंदोलन किया था.
वहीं, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द स्पष्ट हो जाएगा और प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश की कमान संभालने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रियंका गांधी यूपी की कमान संभालेंगी. हम सब उनका स्वागत करेंगे.
इस दौरान मां गंगा की दुर्दशा को लेकर अजय राय ने केंद्र और प्रदेश सरकार को कठघरे में खड़ा किया. उन्होंने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह की सरकार ने आज ही के दिन गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया था. उस समय कांग्रेसजनों ने देशभर में मां गंगा की पूजा-अर्चना की थी. उन्होंने एनजीटी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए दावा किया कि मां गंगा अब आचमन योग्य भी नहीं रह गई हैं.
अजय राय ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मां गंगा ने बुलाया है, लेकिन आज गंगा की स्थिति ऐसी हो गई है कि उसमें आचमन करना भी मुश्किल है. उन्होंने इसे काशीवासियों के लिए बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा. साथ ही गंगा की निर्मलता और अविरलता के लिए सरकार की जवाबदेही तय करने की मांग की.
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