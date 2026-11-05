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अजय राय का सम्राट चौधरी पर करारा वार, कहा- 'महामूर्ख व्यक्ति'..., गंगा की दुर्दशा पर मोदी-योगी सरकार को भी घेरा

अजय राय का सम्राट चौधरी पर करारा वार ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी : कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें महा मूर्ख व्यक्ति बताया है. उन्होंने कहा कि जिसे क्राइम और अपराध की ही जानकारी नहीं है, वह क्या समझेगा? अजय राय ने बिहार के ऐतिहासिक योगदान का जिक्र करते हुए कहा कि डॉ. राजेंद्र प्रसाद बिहार से थे, जो देश के पहले राष्ट्रपति बने. महात्मा गांधी ने भी बिहार की धरती पर आंदोलन किया था.

अजय राय का सम्राट चौधरी पर करारा वार (Video Credit; ETV Bharat) वहीं, यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर अजय राय ने कहा कि इंडिया गठबंधन में सीटों का बंटवारा जल्द स्पष्ट हो जाएगा और प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी. कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के उत्तर प्रदेश की कमान संभालने की संभावनाओं पर उन्होंने कहा कि निश्चित रूप से प्रियंका गांधी यूपी की कमान संभालेंगी. हम सब उनका स्वागत करेंगे.