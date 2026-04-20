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अजय राय का पलटवार: "महिला आरक्षण पर अपने ही जाल में फंसे पीएम मोदी, कांग्रेस को ठहरा रहे गलत."

इसके विपरीत, वर्ष 2026 के संबोधन में वह कांग्रेस को बिल न पास होने देने के लिए जिम्मेदार ठहरा रहे हैं. अजय राय ने कहा कि मोदी जी खुद तय नहीं कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या कहना है और वह अपने ही बुने जाल में फंस गए हैं.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर प्रेसवार्ता की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का एक वीडियो मीडिया को दिखाया, जिसमें वह वर्ष 2023 में विपक्ष को महिला आरक्षण बिल पास होने की बधाई दे रहे हैं.

महिला आरक्षण और परिसीमन का विवाद: अजय राय ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री ने बड़ी कुटिलता से महिला आरक्षण को परिसीमन के साथ जोड़कर इसे अटकाने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि समूचे विपक्ष ने इस चाल को समझ लिया और उनके इस चालाकी भरे प्रयास को निर्णायक रूप से पराजित कर दिया. कांग्रेस अध्यक्ष के अनुसार, यह लोकतांत्रिक व्यवस्था और संघीय ढांचे की जीत है. कांग्रेस ने 2024 के 'न्याय पत्र' में भी वादा किया था कि सरकार आने पर संविधान के 106वें संशोधन को बिना देरी तत्काल लागू किया जाएगा.

नारी शक्ति और कांग्रेस का इतिहास: अजय राय ने कहा कि कांग्रेस हमेशा से महिला हितों के लिए समर्पित रही है और इसकी नींव आजादी के नायकों ने रखी थी. उन्होंने पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, पहली महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी और पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया. साथ ही प्रतिभा पाटिल को पहली महिला राष्ट्रपति और मीरा कुमार को पहली महिला लोकसभा अध्यक्ष बनाने का श्रेय कांग्रेस को दिया. राय ने पीएम मोदी पर निजी हमला करते हुए उनके पारिवारिक विषयों और नारी सम्मान की बातों को पाखंड करार दिया.

अग्निकांड पीड़ितों की मदद: प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद अजय राय लखनऊ के विकास नगर स्थित टेढ़ी पुलिया पहुँचे, जहाँ उन्होंने हाल ही में हुए अग्निकांड के पीड़ितों से मुलाकात की. उन्होंने पीड़ित परिवारों का हालचाल जाना और उन्हें राशन, कपड़े व अन्य जरूरी राहत सामग्री वितरित की. अजय राय ने अग्निकांड में हुए नुकसान पर गहरा दुःख व्यक्त करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी हर कदम पर उनके साथ खड़ी है. उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रभावितों को जल्द आर्थिक सहायता और आवास उपलब्ध कराए जाएं.

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