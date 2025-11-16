बिहार चुनाव में अजय राय ने लगाया वोट चोरी का आरोप, कही ये बात
सोनभद्र का हादसा एक दुखद घटना, कांग्रेस नेता ने खनन को लेकर भी लगाए आरोप.
बागपत: बिहार चुनाव में वोटी चोरी हुए हैं. बिहार चुनाव में एक खास राज्य के ऑब्जर्वर लगाए गए. बिहार की एक विधानसभा में 20 हजार वोट कटवाए गए. यह आरोप है कांग्रेस नेता अजय राय के. उन्होंने बिहार चुनाव की पारदर्शिता को लेकर गंभीर आरोप लगाया है. साथ ही उन्होंने सोनभद्र हादसे पर दुख जताया है. साथ ही परिजनों के लिए मुआवजे की मांग की है. वह रविवार को बागपत पहुंचे थे.
उन्होंने कहा कि हम इन सब चीजों को दुरुस्त करेंगे. यूपी मे आने वाले चुनाव मे कांग्रेस मजबूती के साथ उभरेगी. उन्होंने कहा कि सोनभद्र का हादसा एक दुखद घटना है. उन्होंने कहा कि मजदूर चट्टानों के बीच दबकर मर गए. योगी सरकार को इसको संज्ञान में लेना चाहिए और उनकी हर संभव मदद करनी चाहिए.
उन्होंने मांग की कि मजदूरों के शव पत्थरों के बीच से निकलवाए जाएं. परिवार को एक-एक करोड़ मुआवजा दिया जाए. इसके साथ ही परिवार को सरकारी नौकरी दें. उन्होंने कहा कि यदि वह ऐसा करते हैं तो माना जाएगा कि बिरसा मुंडा को यह सच्ची श्रद्धांजलि दी है वरना माना जाएगा की केवल दिखावटी काम सीएम करते हैं. उन्होंने मांग की कि खनन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ की जानी चाहिए. सरकार को इसकी जांच करानी चाहिए. उन्होंने कहा कि आने वाले चुनाव में कांग्रेस यूपी में वापसी करेगी.
