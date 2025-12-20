कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार को घेरा; कहा- कफ सिरप मामले में अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला?
वाराणसी कैंप कार्यालय में मीडिया से की बात, कहा- बुलडोजर को ठंड लग गई है या तेल खत्म हो गया है?.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : December 20, 2025 at 3:29 PM IST
वाराणसी : उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को वाराणसी कैंप कार्यालय में मोदी-योगी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नशीले कफ सिरप कांड को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. कहा कि जब विपक्षी नेताओं और विरोधियों पर बुलडोजर चलाने में सरकार देर नहीं करती तो फिर कफ सिरप मामले के आरोपियों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला?
अजय राय ने कहा कि पूरे मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल विदेश में बैठकर रील बना रहा है. केंद्र व राज्य सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है. आखिर उसे संरक्षण कौन दे रहा है? हम उदाहरण के रूप में कह रहे है कि जब गोवा के लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे, उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया. जब यह संभव है तो फिर नशीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को भारत क्यों नहीं लाया जा सकता? यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है. यहां तो डबल इंजन की सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए.
अजय राय ने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि क्या बाबा जी के बुलडोजर को ठंड लग गई है?, क्या उसका तेल खत्म हो गया है या फिर ठंडी की छुट्टी पर भेज दिया गया है? यदि सरकार निष्पक्ष है तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए. कांग्रेस इस जनविरोधी और माफिया-समर्थक रवैये के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और दोषियों को सजा दिलाकर ही दम लेगी. हम मांग करते हैं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर संग दुर्व्यवहार न किया जाए. यह सरकार भेदभाव करना बंद करे. स्पष्ट कार्रवाई करे.
कांग्रेस की ये हैं मांगें
- नशीले कफ सिरप मामले के सभी आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की जाए.
- जिन-जिन लोगों के नाम इस घोटाले से जुड़े हैं, उन सभी के बैंक खातों की गहन जांच कराई जाए.
- मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को विदेश से भारत लाया जाए और उसे तुरंत गिरफ्तार किया जाए.
- अवैध रूप से कमाए गए पैसों से बनी करोड़ों रुपये की कोठियों और संपत्तियों पर बुलडोजर चलाया जाए.
बता दें कि अजय राय ने जेल में बंद पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर को लेकर कहा था कि उन्होंने जहरीले कफ सिरप का मामला उठाया तो यूपी सरकार ने उन्हें जेल भेज दिया. अमिताभ ठाकुर अपनी जान के खतरे की बात मीडिया से कह रहे हैं. वह बातें मीडिया तक न पहुंचे, इसके लिए पुलिस सीटी बजा कर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की गई जो व्यक्ति सच बोल रहा है, सवाल पूछ रहा है, उसी को चुप कराने का प्रयास किया जा रहा है.
अजय राय ने कहा कि बनारस के आईपीएस अधिकारियों ने अपना जमीर बेच दिया है. सरकार बदलेगी तब इसके खिलाफ भी करवाई और जांच शुरू होगी.
