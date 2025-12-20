ETV Bharat / state

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने सरकार को घेरा; कहा- कफ सिरप मामले में अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला?

वाराणसी : उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने शनिवार को वाराणसी कैंप कार्यालय में मोदी-योगी सरकार पर तीखा हमला बोला. उन्होंने नशीले कफ सिरप कांड को लेकर सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए. कहा कि जब विपक्षी नेताओं और विरोधियों पर बुलडोजर चलाने में सरकार देर नहीं करती तो फिर कफ सिरप मामले के आरोपियों पर अब तक बुलडोजर क्यों नहीं चला?

अजय राय ने कहा कि पूरे मामले का मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल विदेश में बैठकर रील बना रहा है. केंद्र व राज्य सरकार पूरी तरह चुप्पी साधे हुए है. आखिर उसे संरक्षण कौन दे रहा है? हम उदाहरण के रूप में कह रहे है कि जब गोवा के लूथरा ब्रदर्स थाईलैंड भाग गए थे, उसे गिरफ्तार कर भारत लाया गया. जब यह संभव है तो फिर नशीले कफ सिरप कांड के मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल को भारत क्यों नहीं लाया जा सकता? यह प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र है. यहां तो डबल इंजन की सरकार को और संवेदनशील होना चाहिए.

अजय राय ने कहा कि हम पूछ रहे हैं कि क्या बाबा जी के बुलडोजर को ठंड लग गई है?, क्या उसका तेल खत्म हो गया है या फिर ठंडी की छुट्टी पर भेज दिया गया है? यदि सरकार निष्पक्ष है तो कानून सबके लिए एक होना चाहिए. कांग्रेस इस जनविरोधी और माफिया-समर्थक रवैये के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेगी और दोषियों को सजा दिलाकर ही दम लेगी. हम मांग करते हैं कि पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ ठाकुर संग दुर्व्यवहार न किया जाए. यह सरकार भेदभाव करना बंद करे. स्पष्ट कार्रवाई करे.

कांग्रेस की ये हैं मांगें