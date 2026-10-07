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रामलला का दर्शन कर अजय राय ने दी सपा अध्यक्ष को नसीहत, कहा - अखिलेश को राम मंदिर के दर्शन ज़रूर करने चाहिए

रामलला का दर्शन कर अजय राय ने दी सपा अध्यक्ष को नसीहत. ( ईटीवी भारत )

अयोध्या : कांग्रेस के पूर्व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव अयोध्या आएं, तो उन्हें राम मंदिर के दर्शन ज़रूर करना चाहिए.

रामलला का दर्शन कर अजय राय ने दी सपा अध्यक्ष को नसीहत. (ईटीवी भारत)

कांग्रेस के पूर्व उत्तर प्रदेश अध्यक्ष अजय राय अपने जन्मदिन के मौके पर दर्शन करने अयोध्या पहुंचे थे, जहां उन्होंने हनुमानगढ़ी और रामलला का दर्शन पूजन किया. इसी के साथ पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव को अयोध्या में दर्शन करने की नसीहत दी है.

दरअसल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पूर्व में भी अयोध्या दौरे के दौरान राम मंदिर से दूरी बनाए रखा है और एक बार फिर अखिलेश यादव कल अयोध्या दौरे पर पहुंच रहे हैं. जहां उनके पूर्व विधायक तेज नारायण पांडे के द्वारा आयोजित भागवत कथा आयोजन में शामिल होंगे.

वहीं, कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय बुधवार को अपने जन्मदिन के मौके पर काशी से अयोध्या आए अजय राय ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी में हनुमान जी के दर्शन किए. इसके बाद राम जन्मभूमि पहुंच कर रामलला का आशीर्वाद लिया.

रामलला का दर्शन करने पहुंचे अजय राय. (ईटीवी भारत)

कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने कहा कि बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी से अयोध्या आना उनके लिए सौभाग्य की बात है. उन्होंने कहा कि हनुमान जी की कृपा और आशीर्वाद सभी पर बनी रहे और वह लगातार जनता की सेवा करते रहें. उन्होंने कांग्रेस को मज़बूत करने की बात भी कही.

वोट कटने के अखिलेश यादव के आरोपों पर अजय राय ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की ओर से वोट के अधिकार को लेकर किए जा रहे प्रदर्शन का जिक्र करते हुए कहा कि पार्टी, लोगों के वोट के अधिकार की लड़ाई लगातार लड़ रही है.