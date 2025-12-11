कांग्रेस कोषाध्यक्ष माकन बोले- चुनाव आयोग को तानाशाह बनाने के लिए किए गए नियमों में बदलाव
दिल्ली में कांग्रेस की प्रस्तावित रैली की तैयारियों के लिए अजय माकन जयपुर आए. उन्होंने वाररूम में बैठक की.
Published : December 11, 2025 at 9:00 PM IST
जयपुर: 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' अभियान के तहत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम को पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जयपुर आए. उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए और मोदी सरकार पर हमला बोला. माकन ने कहा कि जो महत्वपूर्ण सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मशीन-रीडेबल वोटिंग लिस्ट भी वे नहीं दे रहे हैं. पहले सीसीटीवी फुटेज 1 साल तक संभालकर रखी जाती थी, अब उसे 45 दिन कर दिया है.
माकन ने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को हरियाणा से जुड़े एक मामले में कहा है कि सीसीटीवी फुटेज याचिकाकर्ता को दे देनी चाहिए, और 20 नवंबर को 10 दिन के अंदर नियमों में बदलाव करके चुनाव आयोग को और अधिक तानाशाह बना दिया गया. माकन ने कहा कि अब नया कानून आ गया है, जिसके तहत चुनाव आयोग को और अधिक तानाशाह बना दिया गया है. अब उसके खिलाफ सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता है. चुनाव आयोग जो मर्जी कर सकता है. चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और भेदभाव करता है. उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ले सकता है. आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए.
चुनाव आयुक्त चयन कमेटी में भी बदलाव: माकन ने कहा कि पहले चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए जो कमेटी बनती थी, उसमें प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को शामिल किया जाता था, लेकिन अब मोदी सरकार ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से बाहर कर दिया है और उनकी जगह एक कैबिनेट मंत्री को शामिल कर लिया है. इससे साफ है कि जो सत्ताधारी पार्टी चाहेगी, वही चुनाव आयुक्त बनेगा. लोगों को रोजगार, मकान देने की जिम्मेदारी केंद्र सरकार की है, लेकिन सबसे बड़ी जिम्मेदारी लोकतंत्र को बचाए रखने की भी है. माकन ने सवाल खड़ा किया कि वोटर लिस्ट की मशीन-रीडेबल कॉपी देने में क्या हर्ज है? आखिर क्या वजह है जो वह नहीं दी जा रही है?
हरियाणा में वोट चोरी से सरकार बनी: माकन ने कहा कि बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने वोट चोरी के खिलाफ यात्रा निकाली थी, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आया होगा. हरियाणा में तो पूरी तरह से वोट चोरी हुई है. हरियाणा में पहले दिन 5 अक्टूबर को कहा कि 61.7% वोटिंग हुई है. 6 अक्टूबर को 64% वोटिंग हुई. 8 अक्टूबर को जब काउंटिंग हुई तब 68% वोट हो गए. लोगों की समझ में भी अब आ रहा है कि वोट चोरी हो रही है.
कांग्रेस वॉर रूम में लिया फीडबैक: इससे पहले गुरुवार शाम को जयपुर आए कांग्रेस के राष्ट्रीय संगठन महामंत्री केसी वेणुगोपाल, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन और प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने कांग्रेस वॉर रूम में पार्टी के प्रमुख नेताओं की बैठक ली और रैली की तैयारी को लेकर फीडबैक लिया. हालांकि बैठक में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शामिल नहीं हुए.