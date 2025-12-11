ETV Bharat / state

कांग्रेस कोषाध्यक्ष माकन बोले- चुनाव आयोग को तानाशाह बनाने के लिए किए गए नियमों में बदलाव

कांग्रेस के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जयपुर में ( ETV Bharat Jaipur )

जयपुर: 'वोट चोर गद्दी छोड़ो' अभियान के तहत 14 दिसंबर को दिल्ली के रामलीला मैदान में होने वाली कांग्रेस की राष्ट्रव्यापी रैली की तैयारियों का जायजा लेने के लिए गुरुवार शाम को पार्टी के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष अजय माकन जयपुर आए. उन्होंने चुनाव आयोग की कार्यशैली को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए और मोदी सरकार पर हमला बोला. माकन ने कहा कि जो महत्वपूर्ण सवाल राहुल गांधी पूछ रहे हैं, उसका भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी कोई जवाब नहीं दे रहे हैं. सबसे बड़ी बात यह है कि मशीन-रीडेबल वोटिंग लिस्ट भी वे नहीं दे रहे हैं. पहले सीसीटीवी फुटेज 1 साल तक संभालकर रखी जाती थी, अब उसे 45 दिन कर दिया है. माकन ने कहा कि पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट ने 10 नवंबर को हरियाणा से जुड़े एक मामले में कहा है कि सीसीटीवी फुटेज याचिकाकर्ता को दे देनी चाहिए, और 20 नवंबर को 10 दिन के अंदर नियमों में बदलाव करके चुनाव आयोग को और अधिक तानाशाह बना दिया गया. माकन ने कहा कि अब नया कानून आ गया है, जिसके तहत चुनाव आयोग को और अधिक तानाशाह बना दिया गया है. अब उसके खिलाफ सिविल या क्रिमिनल एक्शन नहीं हो सकता है. चुनाव आयोग जो मर्जी कर सकता है. चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है और भेदभाव करता है. उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं ले सकता है. आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है. चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए. अजय माकन राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष कांग्रेस (ETV Bharat Jaipur)