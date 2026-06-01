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अजेय कुमार होंगे राजस्थान भाजपा के नए प्रदेश संगठन महामंत्री, नियुक्ति आदेश जारी

जयपुर : राजस्थान भाजपा में लंबे समय से खाली चल रहे प्रदेश संगठन महामंत्री के पद पर अब नियुक्ति हो गई है. पार्टी नेतृत्व ने उत्तराखंड में संगठन महामंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे अजेय कुमार को राजस्थान भेजने का निर्णय किया है. पूर्व संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर के दूसरे दायित्व पर जाने के बाद से संगठनात्मक गतिविधियों के संचालन और समन्वय की जिम्मेदारी अंतरिम व्यवस्था के तहत निभाई जा रही थी. पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री अरुण सिंह ने सोमवार को अजेय कुमार के नियुक्ति आदेश जारी किए.

संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय : अजेय कुमार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की पृष्ठभूमि से आते हैं और लंबे समय से संगठनात्मक कार्यों में सक्रिय रहे हैं. उत्तराखंड भाजपा में संगठन महामंत्री के रूप में उन्होंने बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण और पार्टी अभियानों के प्रभावी क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई. उनकी पहचान एक शांत, अनुशासित और रणनीतिक संगठनकर्ता के रूप में रही है. भाजपा में संगठन महामंत्री का पद अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है. यह पद संगठन और सरकार के बीच समन्वय स्थापित करने, पार्टी के विस्तार, कार्यकर्ता प्रबंधन, चुनावी रणनीति के क्रियान्वयन तथा बूथ स्तर तक संगठन को सक्रिय रखने का काम करता है. संगठन महामंत्री को पार्टी के भीतर वैचारिक और सांगठनिक दिशा तय करने वाले प्रमुख पदाधिकारियों में गिना जाता है.