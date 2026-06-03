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उत्तराखंड से राजस्थान भेजे गए अजेय कुमार के कंधे पर बड़ी 'जिम्मेदारी', तबादले पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ जानिये

जयपुर: राजस्थान भाजपा को लंबे समय बाद नया संगठन महामंत्री मिलने के साथ ही पार्टी संगठन और सरकार के बीच समन्वय को नई मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. उन्हें संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से जिम्मेदरी देकर उत्तराखंड से राजस्थान भेजा गया है. राजस्थान में बीजेपी इस बार हर पांच साल में सत्ता बदलने के रिवाज में बदलाव लाने के लिए जमीन तैयार करने में जुटी है. संगठन महामंत्री के रूप में अजेय कुमार की नियुक्ति इसी लिहाज से देखी जा रही है. संगठन महामंत्री की भूमिका सरकार और संगठन के बीच सेतु की होती है.

माना जा रहा है कि भारती भवन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने से योजनाओं और नीतियों का फीडबैक सीधे संगठन तक पहुंचेगा. इससे कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ेगी और सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिलेगी. वहीं, उत्तराखंड की सियासी जमीन को छोड़कर आ रहे अजेय कुमार को लेकर वहां के सियासी गलियारों में जारी चर्चाओं ने भी राजनीतिक तपिश को बढ़ाया है. उत्तराखंड से उनका तबादला राजस्थान में करने को बीजेपी एक सामान्य प्रकिया बता रही है, लेकिन उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं जोरों पर है कि ये संगठन महामंत्री का प्रमोशन है या डिमोशन? उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा ने कहा संगठन महामंत्री अजेय कुमार को उत्तराखंड में 6 साल से ज्यादा हो चुके थे. पिछले कुछ सालों में कई बार उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं, जिसको लेकर बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा. ऐसे में अजेय कुमार को भाजपा ने सेफ एग्जिट दिया है.

सुनिए क्या बोले राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी प्रवक्ता (ETV Bharat Jaipur)

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सत्ता परिवर्तन की राजनीतिक परंपरा टूटेगी !: वहीं, राजनीतिक विश्लेषक एस.पी. मित्तल का कहना है कि संगठन महामंत्री का पद भाजपा संगठन की रीढ़ माना जाता है. पिछले कुछ समय से यह पद खाली रहने के कारण संगठन और सरकार के बीच फीडबैक तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर हुआ था. अब अजेय कुमार की नियुक्ति से कार्यकर्ताओं, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और सरकार के बीच संवाद की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी. इससे सत्ता और संगठन में मौजूद असंतोष को समय रहते दूर करने में मदद मिलेगी. एस.पी. मित्तल के अनुसार राजस्थान में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की राजनीतिक परंपरा रही है. भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस चक्र को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है.