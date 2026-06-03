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उत्तराखंड से राजस्थान भेजे गए अजेय कुमार के कंधे पर बड़ी 'जिम्मेदारी', तबादले पर क्या कहते हैं विशेषज्ञ जानिये

अजेय कुमार की नियुक्ति से भाजपा को मिलेगा संगठन-सत्ता समन्वय का लाभ मिलेगा, साथ ही पंचायत-निकाय चुनावों के साथ 2028 की तैयारी मजबूत होगी.

संगठन महामंत्री अजेय कुमार
संगठन महामंत्री अजेय कुमार (Photo Courtesy- BJP Social Media)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 3, 2026 at 2:19 PM IST

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जयपुर: राजस्थान भाजपा को लंबे समय बाद नया संगठन महामंत्री मिलने के साथ ही पार्टी संगठन और सरकार के बीच समन्वय को नई मजबूती मिलने की उम्मीद बढ़ गई है. उन्हें संगठनात्मक मजबूती के लिहाज से जिम्मेदरी देकर उत्तराखंड से राजस्थान भेजा गया है. राजस्थान में बीजेपी इस बार हर पांच साल में सत्ता बदलने के रिवाज में बदलाव लाने के लिए जमीन तैयार करने में जुटी है. संगठन महामंत्री के रूप में अजेय कुमार की नियुक्ति इसी लिहाज से देखी जा रही है. संगठन महामंत्री की भूमिका सरकार और संगठन के बीच सेतु की होती है.

माना जा रहा है कि भारती भवन और सरकार के बीच बेहतर तालमेल स्थापित होने से योजनाओं और नीतियों का फीडबैक सीधे संगठन तक पहुंचेगा. इससे कार्यकर्ताओं की भागीदारी बढ़ेगी और सरकार के प्रति सकारात्मक माहौल बनाने में मदद मिलेगी. वहीं, उत्तराखंड की सियासी जमीन को छोड़कर आ रहे अजेय कुमार को लेकर वहां के सियासी गलियारों में जारी चर्चाओं ने भी राजनीतिक तपिश को बढ़ाया है. उत्तराखंड से उनका तबादला राजस्थान में करने को बीजेपी एक सामान्य प्रकिया बता रही है, लेकिन उत्तराखंड के सियासी गलियारों में इस बात की चर्चाएं जोरों पर है कि ये संगठन महामंत्री का प्रमोशन है या डिमोशन? उत्तराखंड के वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप राणा ने कहा संगठन महामंत्री अजेय कुमार को उत्तराखंड में 6 साल से ज्यादा हो चुके थे. पिछले कुछ सालों में कई बार उनको लेकर कई तरह की चर्चाएं हुईं, जिसको लेकर बीजेपी को बैकफुट पर जाना पड़ा. ऐसे में अजेय कुमार को भाजपा ने सेफ एग्जिट दिया है.

सुनिए क्या बोले राजनीतिक विश्लेषक और बीजेपी प्रवक्ता (ETV Bharat Jaipur)

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सत्ता परिवर्तन की राजनीतिक परंपरा टूटेगी !: वहीं, राजनीतिक विश्लेषक एस.पी. मित्तल का कहना है कि संगठन महामंत्री का पद भाजपा संगठन की रीढ़ माना जाता है. पिछले कुछ समय से यह पद खाली रहने के कारण संगठन और सरकार के बीच फीडबैक तंत्र अपेक्षाकृत कमजोर हुआ था. अब अजेय कुमार की नियुक्ति से कार्यकर्ताओं, विधायकों, जनप्रतिनिधियों और सरकार के बीच संवाद की प्रक्रिया अधिक प्रभावी होगी. इससे सत्ता और संगठन में मौजूद असंतोष को समय रहते दूर करने में मदद मिलेगी. एस.पी. मित्तल के अनुसार राजस्थान में हर पांच साल में सत्ता परिवर्तन की राजनीतिक परंपरा रही है. भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व इस चक्र को तोड़ने की रणनीति पर काम कर रहा है.

राजस्थान बीजेपी को मिला संगठन महामंत्री
संगठन मजबूत करने के लिए अजेय कुमार को राजस्थान भेजा गया है (Photo Courtesy- BJP Social Media)

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अजेय कुमार की उपलब्धियां

  • वर्ष 2019 से उत्तराखंड भाजपा के संगठन महामंत्री के रूप में सफल नेतृत्व.
  • बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत कर कार्यकर्ता आधारित नेटवर्क खड़ा किया.
  • संगठन और सरकार के बीच प्रभावी समन्वय एवं मजबूत फीडबैक सिस्टम विकसित किया.
  • 2022 में भाजपा को लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई.
  • 2024 लोकसभा चुनाव में भाजपा के शत-प्रतिशत प्रदर्शन में अहम योगदान.
  • निकाय, पंचायत और सहकारिता चुनावों में भाजपा को लगातार बड़ी सफलताएं दिलाईं.
  • सदस्यता, प्रशिक्षण और युवा नेतृत्व विकास के जरिए संगठन को नई ऊर्जा प्रदान की.
  • उत्तराखंड में सत्ता की पुनरावृत्ति का इतिहास बना.
  • भाजपा का जमीनी संगठन पहले से अधिक मजबूत हुआ.
  • लगातार चुनावी जीत का सफल मॉडल स्थापित हुआ.

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अजेय कुमार
अजेय कुमार उत्तराखंड में 6 साल तक संगठन महामंत्री रहे (Photo Courtesy- BJP Social Media)

संगठन गांव-ढाणी तक अधिक सक्रिय होगा: वहीं, भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा का कहना है कि अजेय कुमार संगठन निर्माण और कार्यकर्ता आधारित राजनीति के विशेषज्ञ हैं. उनके नेतृत्व में बूथ समितियों का पुनर्गठन, प्रशिक्षण अभियान, सदस्यता विस्तार और कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद तेज होगा. इससे पार्टी का जमीनी नेटवर्क और मजबूत बनेगा. शर्मा ने कहा कि पंचायत और निकाय चुनाव भाजपा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यही चुनाव भविष्य की राजनीतिक दिशा तय करते हैं. उन्होंने कहा कि अजेय कुमार की नियुक्ति के बाद संगठन गांव-ढाणी तक अधिक सक्रिय होगा और स्थानीय स्तर पर पार्टी की पकड़ मजबूत करने के लिए विशेष रणनीति बनाई जाएगी. इसका सीधा लाभ आगामी स्थानीय निकाय और पंचायत चुनावों में पार्टी को मिल सकता है.

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संगठन महामंत्री अजेय कुमार
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