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साउथ के 'अजय देवगन' पहुंचे गयाजी, पितरों का किया पिंडदान

गयाजी के पितृपक्ष मेले में हैदराबाद के मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक अग्रवाल अपने परिवार के साथ पिंडदान करने पहुंचे हैं. रिपोर्ट-रत्नेश कुमार

mimicry artist Deepak Agarwal
मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक अग्रवाल (सौ. दीपक अग्रवाल)
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By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 1, 2026 at 7:34 PM IST

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गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले में पूरे भारतवर्ष के कोने-कोने से तीर्थ यात्रियों का आगमन हो रहा है. विदेशों से भी तीर्थयात्री आ रहे हैं. वहीं इस दौरान फिल्म स्टार अजय देवगन को देख लोग चौंक गए, लेकिन फिर सभी को समझ में आया कि यह शख्स उनका डुप्लीकेट है जो हूबहू उनकी तरह ही दिखता है. हैदराबाद मेन सिटी से दीपक अग्रवाल अपने 25 परिवार के सदस्यों के साथ गया जी पहुंचे हैं.

दीपक अग्रवाल 17 दिवसीय पिंडदान का कर्मकांड कर रहे हैं. समस्त पूर्वज-पितर की निमित्त पिंडदान तर्पण श्राद्ध का कर्मकांड अग्रवाल परिवार के द्वारा किया जा रहा है. इस क्रम में दीपक अग्रवाल की मिमिक्री सामने आई. दीपक अग्रवाल की मिमिक्री खास इसलिए है, क्योंकि वे देश के उन अभिनेताओं की आवाज निकालते हैं, जिन्होंने अपने बुलंद आवाज के बूते फिल्मी दुनिया में खुद के कैरियर को स्थापित किया.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

गजब की मिमिक्री करते हैं दीपक अग्रवाल

हैदराबाद मेन सिटी से पहुंचे दीपक अग्रवाल अपनी मिमिक्री को लेकर खासे प्रसिद्ध हो रहे हैं. उनकी मिमिक्री लोगों को एकबारगी हैरान कर देती है. दीपक अग्रवाल सिने अभिनेता रहे दिलीप कुमार, अमजद खान, अमिताभ बच्चन, पृथ्वीराज, असरानी, दिलीप कुमार, ओम प्रकाश समेत तीन दर्जन से अधिक अभिनेताओं की मिमिक्री करते हैं.

तीन दर्जन से अधिक अभिनेताओं की मिमिक्री

दीपक अग्रवाल देश के नामचीन सिने अभिनेताओं समेत करीब तीन दर्जन अभिनेताओं की मिमिक्री करते हैं. उनकी सेम टू सेम आवाज निकालते हैं. वहीं, कुछ अभिनेताओं की आवाज में तो गाना भी गा लेते हैं. चिड़िया की आवाज भी निकाल लेते हैं. अभिनेताओं की मिमिक्री गया जी में काफी प्रसिद्ध हो रही है और वायरल भी हो रही है.

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सिंगर अभिजीत सावंत के साथ दीपक अग्रवाल (सौ. दीपक अग्रवाल)

डुप्लीकेट का ऑफर छूटा

दीपक अग्रवाल का लुक अजय देवगन से मिलता जुलता रहा है. उन्होंने अपने लुक को इस तरह बढ़ाया था कि वह अजय देवगन की तरह दिखते रहे हैं. फिल्मों में काम करने का ऑफर इन्हें मिला, पर वह छूट गया. इनकी मिमिक्री और अजय देवगन की तरह दिखने के कारण फिल्मों में काम करने का मौका काफी पहले आया, लेकिन वह कुछ कारणों से छूट गया.

अपनी मिमिक्री के कारण प्रसिद्ध दीपक अग्रवाल नामचीन हीरो के साथ समय बिता चुके हैं. अच्छी दोस्ती भी कई के साथ है. वह मुंबई गए तो रणवीर सिंह के साथ कई दिनों तक रहे. वहीं प्रीतम दा, शेखर सुमन के साथ भी रहे हैं.

मुख्य पेशा है डबिंग

मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक अग्रवाल का डबिंग का मुख्य काम रहा है. परिवार उनके टैलेंट से काफी खुश है. परिजनों का कहना है कि दीपक लोगों के चेहरे पर मुस्कान लाते हैं और वही हमारे असली हीरो हैं. हालांकि भविष्य में हीरो बनने का उनका सपना कुछ निजी कारणों से अधूरा रह गया.

दीपक अग्रवाल बताते हैं, कि मुझे ऐसे ही काफी प्रसिद्धी मिमिक्री को लेकर मिलती है. लोग काफी प्यार देते हैं. दीपक अग्रवाल बताते हैं, कि वह हैदराबाद में कैटरिंग चलाते हैं. मिमिक्री आर्टिस्ट हैं. बैकग्राउंड में आवाज निकालते हैं.

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श्री अनिरुद्धाचार्य जी महाराज और रणवीर सिंह के साथ दीपक अग्रवाल (सौ. दीपक अग्रवाल)

"जिन्होंने आवाज के दम पर फिल्मी दुनिया में अपने को बेताज बादशाह बनाया, उन्हीं की मिमिक्री करने की कोशिश करता हूं."- दीपक अग्रवाल, मिमिक्री आर्टिस्ट

वहीं, इस संबंध में दीपक अग्रवाल बताते हैं कि वह करीब तीन दर्जन फिल्म एक्टर की आवाज निकालते हैं. खास करके जिन अभिनेताओं ने सिने जगत में अपनी आवाज के दम पर खुद को फिल्मी दुनिया में स्थापित किया, उनकी आवाज भी जरूर निकालते हैं.

"मैं अमिताभ बच्चन, दिलीप कुमार, पृथ्वीराज, असरानी, राजकुमार, नाना पाटेकर, ओमप्रकाश, अमजद खान समेत अन्य दिग्गजों की आवाज निकालता हूं. इनकी आवाज की मिमिक्री करता हूं. कुछ अभिनेताओं के गाने भी उनकी आवाज में गाता हूं. वहीं, चिड़िया की भी आवाज निकालता हूं."-दीपक अग्रवाल, मिमिक्री आर्टिस्ट

स्कूल से सफर की शुरुआत

दीपक अग्रवाल बताते हैं, जब वह 12-13 वर्ष की उम्र के थे. तब स्कूल में मिमिक्री आर्टिस्ट आए हुए थे. वह कई अभिनेता की आवाज निकाल पाए. लेकिन अमिताभ की आवाज नहीं निकाल पाए. इसकी चर्चा हुई. इस बीच मैंने अमिताभ बच्चन की आवाज निकाल दी. इसके बाद में सभी हीरो की आवाज निकालने की कोशिश करने लगा.

"हंसी मजाक करते मैं कई अभिनेताओं की आवाज निकालना सीख गया. मेरी आवाज सुनकर हर किसी के चेहरे पर स्माइलिंग आ जाती है. मुझे इसकी काफी खुशी होती है. मेरा कैटरिंग है, जो 5 साल से अपने दोस्त के साथ चला रहा हूं."-दीपक अग्रवाल, मिमिक्री आर्टिस्ट

दीपक अग्रवाल हैदराबाद में कई मंच पर काम कर चुके हैं. उन्होंने बताया कि मुझे लोग डुप्लीकेट अजय देवगन भी कहते हैं. क्योंकि मेरा चेहरा पहले के दिनों में अजय देवगन से काफी मिलता-जुलता रहा है. लोगों को हंसता देख मुझे काफी खुशी होती है. गयाजी में पिंडदान करने के बाबत बताते हैं, कि गया जी अद्भुत धरती है. मैं यहां आकर काफी खुश हूं. यहां पितरों पूर्वजों को मोक्ष मिलता है. इससे बड़ी बात क्या हो सकती है.

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