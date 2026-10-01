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साउथ के 'अजय देवगन' पहुंचे गयाजी, पितरों का किया पिंडदान

मिमिक्री आर्टिस्ट दीपक अग्रवाल ( सौ. दीपक अग्रवाल )

गया: बिहार के गयाजी में विश्व प्रसिद्ध पितृपक्ष मेला चल रहा है. पितृपक्ष मेले में पूरे भारतवर्ष के कोने-कोने से तीर्थ यात्रियों का आगमन हो रहा है. विदेशों से भी तीर्थयात्री आ रहे हैं. वहीं इस दौरान फिल्म स्टार अजय देवगन को देख लोग चौंक गए, लेकिन फिर सभी को समझ में आया कि यह शख्स उनका डुप्लीकेट है जो हूबहू उनकी तरह ही दिखता है. हैदराबाद मेन सिटी से दीपक अग्रवाल अपने 25 परिवार के सदस्यों के साथ गया जी पहुंचे हैं.