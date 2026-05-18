रामकुमार गौतम के बयान पर अजय चौटाला का पलटवार, बोले- "गोबर खाने वाला कुछ भी बोल सकता है"
भिवानी में अजय चौटाला ने रामकुमार गौतम पर तीखा हमला बोलते हुए सरकार को घेरा. साथ ही लोगों से स्वदेशी अपनाने की अपील की.
Published : May 18, 2026 at 5:10 PM IST
भिवानी: भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने भाजपा विधायक रामकुमार गौतम के विवादित बयानों पर तीखा पलटवार किया. चौटाला ने कहा कि, "गोबर खाने वाला कुछ भी बोल सकता है."
बिजली-पानी के मुद्दे पर सरकार को घेरा: अजय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि, "प्रदेश में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हैं. प्रदेश में बिजली और पानी की समस्या लगातार बढ़ रही है. हाल ही में आई आंधी में कई बिजली पोल गिर गए थे, लेकिन अब तक उन्हें ठीक नहीं किया गया. सरकार जनता की परेशानियों को लेकर गंभीर दिखाई नहीं दे रही. ग्रामीण इलाकों में लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और सरकार केवल दावे करने में व्यस्त है."
रामकुमार गौतम के बयान पर करारा जवाब: भाजपा विधायक रामकुमार गौतम द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला और दुष्यंत को लेकर दिए गए बयानों पर अजय चौटाला ने रामकुमार गौतम को “दादा” कहकर संबोधित किया, लेकिन बाद में तीखा कटाक्ष करते हुए कहा, "जिस आदमी के बारे में विधानसभा में 10 किलो गोबर खाने का रिकॉर्ड हो, वो कुछ भी कह सकता है."
पीएम मोदी की अपील का किया समर्थन: इसके साथ ही अजय चौटाला ने प्रधानमंत्री की स्वदेशी उत्पादों को अपनाने की अपील का समर्थन भी किया. उन्होंने कहा कि, "देश हित में विदेशी सामान की बजाय स्वदेशी उत्पाद खरीदना हम सभी की जिम्मेदारी है. अगर हर नागरिक इस जिम्मेदारी को निभाए तो देश जल्द हर संकट से बाहर निकल सकता है." उन्होंने लोगों से स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने और भारतीय बाजार को मजबूत करने की अपील की.
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