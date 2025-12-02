ETV Bharat / state

"दुष्यंत चौटाला ने वो किया जो देवीलाल-छोटूराम-चरण सिंह नहीं कर पाए", जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला का बड़ा बयान

हरियाणा के भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय चौटाला ने दुष्यंत चौटाला को देवीलाल, चरण सिंह और छोटूराम से भी बड़ा बता डाला.

Ajay Chautala described Dushyant Chautala as greater than Chhotu Ram Charan Singh and Devi Lal
"दुष्यंत चौटाला ने वो किया जो देवीलाल-छोटूराम-चरण सिंह नहीं कर पाए" (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : December 2, 2025 at 10:38 PM IST

भिवानी : हरियाणा के भिवानी पहुंचे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ.अजय चौटाला ने दावा किया कि देवीलाल, चरण सिंह और छोटूराम सरीखे किसान नेता जो काम नहीं कर पाए, वो काम हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने किया है. साथ ही अजय चौटाला ने एक बार फिर सरकार और सीएम पर जमकर निशाना साधा.

7 दिसंबर को जेजेपी की रैली : जेजेपी 7 दिसंबर को जीन्द जिले के जुलाना कस्बे में अपनी पार्टी का स्थापना दिवस मना रही है. इस दिन जेजेपी बड़ी रैली करेगी जिसको लेकर जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय चौटाला भिवानी जिले के कई गांवों में निमंत्रण देने पहुंचे थे. इस दौरान उन्होंने सरकार, सीएम व कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और कहा कि जो काम देवीलाल नहीं कर सके, वो काम दुष्यंत ने किया है.

दुष्यंत चौटाला की तारीफों के पुल बांधे : उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ योजना बनाती है पर धरातल पर उसका लाभ नहीं मिलता. जबकी जेजेपी के रहते हर वादे को लेकर विधानसभा में कानून बनाए गए थे. किसानों को हर फसल को एमएसपी पर ख़रीदा गया और 72 घंटे में किसानों के खातों में पेमेंट की गई. उन्होंने यहां तक कहा कि देश में सर छोटूराम, चरण सिंह, देवीलाल, प्रकाश सिंह बादल जैसे बड़े बड़े किसान नेता हुए पर वो भी किसानों को आर्थिक आज़ादी नहीं दिला पाए. वो जो नहीं कर पाए, वो काम दुष्यंत चौटाला ने किया है.

"दुष्यंत चौटाला ने वो किया जो देवीलाल-छोटूराम-चरण सिंह नहीं कर पाए" (Etv Bharat)

"नायब सिंह सैनी डमी सीएम है" : अजय चौटाला ने कहा कि हरियाणा में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है. सीएम डमी हैं. सरकार तो खट्टर और खुल्लर चला रहे हैं. सीएम के हाथ में चपरासी तक की बदली करनी नहीं है. साथ ही कानून व्यवस्था को लेकर बोलते हुए उन्होंने कहा कि हरियाणा में जंगल राज है. विदेश में बैठे गुंडे चुने हुए जनप्रतिनिधियों और व्यापारियों को धमकी दे रहे हैं

"लीपापोती कर रही सीबीआई" : वहीं मनीषा मर्डर मिस्ट्री मामले में बार बार हो रही पंचायतों को लेकर अजय चौटाला ने कहा कि पहले इस मामले में सरकार ने लीपापोती की और अब सीबीआई कर रही है. लोगों को रिज़ल्ट चाहिए, वो मिल नहीं रहा. वहीं किसानों के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि किसानों को बड़े बड़े वादे कर भाजपा ने सरकार बनाई पर आज किसान को ना खाद मिल रहा है और ना मुआवजा.

