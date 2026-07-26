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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अजय चौटाला- 'इनको कुर्सी से उतारकर पीटना पड़ेगा, देश छोड़ने पर मजबूर करना पड़ेगा'

Ajay Chautala controversial statement ( ETV Bharat )