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'सत्ता में बैठे लोगों को सड़क पर दौड़ाकर पीटना पड़ेगा', अजय चौटाला ने फिर दिया विवादित बयान

हांसी: चैनत गांव में पेयजल की मांग को लेकर 53 दिनों से ग्रामीणों का प्रदर्शन जारी है. मंगलवार को जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो अजय सिंह चौटाला ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के धरने का समर्थन किया. इस दौरान अजय चौटाला ने हरियाणा सरकार पर निशाना साधा.

अजय चौटाला का विवादित बयान: धरना स्थल पर पहुंचकर उन्होंने राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला और पेयजल परियोजना व टी-कनेक्शन विवाद को लेकर सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए. इस दौरान अजय चौटाला ने एक विवादित बयान भी दिया. उन्होंने कहा "मैं पहले भी कह चुका हूं कि सत्ता में बैठे लोगों को सड़क पर दौड़ाकर पीटना पड़ेगा, तब यह पीछा छोड़ेंगे. इसके लिए हम सबको संगठित होना पड़ेगा. आज सबसे बड़ी जरूरत संगठन की है."

'सत्ता में बैठे लोगों को सड़क पर दौड़ाकर पीटना पड़ेगा', अजय चौटाला ने फिर दिया विवादित बयान (ETV Bharat)

नायब सैनी को बताया डमी सीएम: चौटाला ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को डमी मुख्यमंत्री बताते हुए आरोप लगाया कि सरकार की कमान पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और पूर्व मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के हाथों में है. उन्होंने कहा कि सरकार पाइपलाइन में टी-कनेक्शन के मामले में कानूनी अड़चनों का बहाना बना रही है, जबकि कानून जनहित के लिए होते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनमें बदलाव किया जा सकता है.