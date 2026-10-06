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बाढ़ड़ा मंडी में गरजे अजय चौटाला, बोले- "बदलाव की लहर, सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर कुर्सी से उतारेंगे"

बाढ़ड़ा मंडी में गरजे अजय चौटाला ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने मंगलवार को बाढ़ड़ा अनाज मंडी का दौरा कर किसानों और आढ़तियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बाजरा खरीद, डीएपी खाद की कथित किल्लत और मंडियों में किसानों को आ रही परेशानियों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "सरकार को किसानों की समस्याओं की चिंता नहीं है."

"सरकार को किसानों की सुध लेने की फुर्सत नहीं": अजय चौटाला ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा, "सरकार तो सिंगापुर की सैर कर रही है और वहां से लौटते ही पंजाब चली जाएगी. इनके पास हरियाणा के किसानों की सुध लेने की फुर्सत ही नहीं है. किसान डीएपी खाद के लिए परेशान हैं, जबकि धान, बाजरा और कपास उत्पादक किसानों को मंडियों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है." अजय सिंह चौटाला ने बाढ़ड़ा अनाज मंडी का दौरा कर सरकार पर हमला बोला. (ETV Bharat)