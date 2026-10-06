बाढ़ड़ा मंडी में गरजे अजय चौटाला, बोले- "बदलाव की लहर, सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर कुर्सी से उतारेंगे"
JJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला ने बाढ़ड़ा अनाज मंडी का दौरा कर सरकार पर हमला बोला.
Published : October 6, 2026 at 4:29 PM IST
चरखी दादरी: जननायक जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. अजय सिंह चौटाला ने मंगलवार को बाढ़ड़ा अनाज मंडी का दौरा कर किसानों और आढ़तियों से बातचीत की. इस दौरान उन्होंने बाजरा खरीद, डीएपी खाद की कथित किल्लत और मंडियों में किसानों को आ रही परेशानियों को लेकर प्रदेश सरकार पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि, "सरकार को किसानों की समस्याओं की चिंता नहीं है."
"सरकार को किसानों की सुध लेने की फुर्सत नहीं": अजय चौटाला ने सरकार की प्राथमिकताओं पर सवाल उठाते हुए कहा, "सरकार तो सिंगापुर की सैर कर रही है और वहां से लौटते ही पंजाब चली जाएगी. इनके पास हरियाणा के किसानों की सुध लेने की फुर्सत ही नहीं है. किसान डीएपी खाद के लिए परेशान हैं, जबकि धान, बाजरा और कपास उत्पादक किसानों को मंडियों में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है."
बाजरा खरीद व्यवस्था पर उठाए सवाल: जेजेपी सुप्रीमो ने सरकारी एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि, "मंडियों में फसल खरीद की व्यवस्था बेहतर होनी चाहिए, ताकि किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए परेशान न होना पड़े. जहां भी अनियमितताएं हुई हैं, उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होनी चाहिए. लेकिन सरकार अपनी शक्तियों का कथित तौर पर दुरुपयोग कर रही है."
"देश-प्रदेश में बदलाव की लहर": उन्होंने दावा किया कि देश और प्रदेश में बदलाव की लहर चल रही है. अजय चौटाला ने कहा कि, "युवा पीढ़ी बदलाव की आवाज उठा रही है. जनता अब चुपचाप सब कुछ सहन करने वाली नहीं है. आने वाले समय में सत्ता में बैठे लोगों को जनता के आक्रोश का सामना करना पड़ेगा." अजय चौटाला ने चेतावनी भरे अंदाज में कहा कि, "अहंकारी हुक्मरानों को जनता सड़कों पर दौड़ा-दौड़ा कर कुर्सी से उतार देगी. जेजेपी किसानों और युवाओं के हितों की लड़ाई में हमेशा उनके साथ खड़ी रही है और आगे भी उनके संघर्ष में भागीदार बनी रहेगी."
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