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डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी जयंती सम्मेलन में गरजे अजय चंद्राकर, कांग्रेस पर भी साधा निशाना

श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती पर अजय चंद्राकर का भाषण ( ETV BHARAT )

अजय चंद्राकर ने कहा कि डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी का संपूर्ण जीवन राष्ट्रसेवा को समर्पित रहा. उन्होंने कहा कि एक देश में दो निशान, दो प्रधान और दो विधान नहीं चलेंगे, केवल एक नारा नहीं, बल्कि अखंड भारत के लिए उनका दृढ़ संकल्प था.

दुर्ग : कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अजय चंद्राकर शामिल हुए. उनके साथ विजय बघेल, ललित चंद्राकर सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे.

6 जुलाई को 125वीं जयंती है, वहीं 23 जून को उनका शहादत दिवस था. 23 जून से सेवा पखवाड़ा चल रहा है. इसी कड़ी में कार्यक्रम हुआ है-अजय चंद्राकर, विधायक कुरूद

डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती (ETV BHARAT)

बीएसपी लोहा चोरी, जांच का करें इंतजार-चंद्राकर

बीएसपी लोहा चोरी मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए अजय चंद्राकर ने कहा कि प्रशासन ने कार्रवाई की है और आगे की जांच का इंतजार किया जाना चाहिए

लोहा चोरी मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है, आगे जांच का इंतजार करें-अजय चंद्राकर, विधायक कुरूद

नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई, कांग्रेस पर बरसे चंद्राकर

वहीं नकटी गांव में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर उन्होंने कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया. अजय चंद्राकर ने कहा कि विधायक कॉलोनी के लिए आवेदन पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के कार्यकाल में किया गया था. यह भी जांच होनी चाहिए कि कब्जाधारियों में कितने लोग भूमिहीन और आवासहीन हैं और सरकारी जमीन पर किसके कब्जे थे, इसके बाद ही किसी पर आरोप लगाए जाने चाहिए.

मामला वहां कुछ भी नहीं है. कांग्रेस सिर्फ राजनीति कर रही है. वहां एमएलए कॉलोनी बने,इसकी एप्लिकेशन गृह निर्माण मंडल ने भूपेश बघेल के कार्यकाल में लगाया. क्या भूपेश बघेल जी को एप्लिकेशन लगाते समय ये नहीं मालूम था कि वहां लोग बसे हैं. एप्लिकेशन नहीं लगाना चाहिए. दूसरा पक्ष मैं हमेशा बोलता हूं कि समय गलत था. तीसरा वो जमीन अभी विधायक कॉलोनी के लिए अलॉट नहीं हुई. चौथा जो कब्जेदार हैं, उसमें कितने लोग भूमिहीन, आवासहीन हैं, इस बात की जांच होनी चाहिए, सरकारी जमीन में कितने में किसका कब्जा था. इसके बाद दोषारोपण होना चाहिए-अजय चंद्राकर, विधायक कुरूद

भाजपा के सम्मेलन में केंद्र और राज्य सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं को आम जनता तक पहुंचाने पर विशेष जोर दिया गया. नेताओं ने कार्यकर्ताओं से आयुष्मान कार्ड योजना, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और जनधन योजना जैसी महत्वाकांक्षी योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आह्वान किया.