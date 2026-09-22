धमतरी झंडा विवाद, सुप्रिया श्रीनेत और नेहा राठौर के खिलाफ कोर्ट पहुंचे अजय चंद्राकर
झंडा विवाद पर अजय चंद्राकर ने सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर के खिलाफ कोर्ट का रुख किया है. अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 22, 2026 at 4:20 PM IST
धमतरी: 15 अगस्त पर ध्वजारोहण को लेकर शुरू हुआ विवाद अब धमतरी कोर्ट तक पहुंच चुका है. इस मुद्दे पर बीजेपी के विधायक और पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर धमतरी जिला अदालत पहुंचे. अजय चंद्राकर ने आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के दिन राज्य शासन की ओर से उन्हें अतिथि के रूप में ध्वजारोहण के लिए आमंत्रित किया गया था. उन्होंने विधिवत राष्ट्रीय ध्वज फहराया था. उनका कहना है कि कुछ समय पहले भाजपा के प्रशिक्षण शिविर में हुए ध्वजारोहण के एक पुराने वीडियो को कथित तौर पर AI के जरिए अलग संदर्भ में पेश कर सोशल मीडिया पर प्रसारित किया गया.
सुप्रिया श्रीनेत और नेहा सिंह राठौर पर अजय चंद्राकर का आरोप
अजय चंद्राकर ने बताया कि कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नेहा राठौर ने इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर साझा किया. दोनों ने यह आरोप लगाया कि स्वतंत्रता दिवस के मौके पर राष्ट्रीय ध्वज की जगह भाजपा का झंडा फहराया गया. उन्होंने कहा कि यह सिर्फ उनके खिलाफ टिप्पणी का मामला नहीं है, बल्कि भाजपा के खिलाफ सोशल मीडिया पर गंभीर और भ्रामक प्रचार किया गया.
इस मामले में राष्ट्रीय स्तर पर कई चैनलों और पोर्टल्स पर भी खबरें चलीं. हमने इस केस में पूरे साक्ष्यों के साथ न्यायालय का रुख किया है. आगे की कार्रवाई न्यायालय की प्रक्रिया के अनुसार होगी- अजय चंद्राकर, बीजेपी विधायक
अजय चंद्राकर के वकील ने दी जानकारी
अजय चंद्राकर के अधिवक्ता विशाल शुक्ला ने बताया कि सुप्रिया श्रीनेत और नेहा राठौर के खिलाफ आपराधिक मानहानि का प्रकरण प्रस्तुत किया गया है. भाजपा के प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान ध्वजारोहण का 13 मार्च का वीडियो कथित रूप से AI के माध्यम से अलग संदर्भ में प्रस्तुत कर 15 अगस्त से जोड़ते हुए सोशल मीडिया पर प्रकाशित किया गया.
अधिवक्ता ने कहा कि इस मामले में आर्थिक क्षतिपूर्ति की मांग नहीं की गई है, बल्कि आपराधिक प्रकरण के तहत कार्रवाई और सजा के लिए न्यायालय में परिवाद प्रस्तुत किया गया है. अब इस मामले में न्यायालय द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों और आरोपों के आधार पर आगे की प्रक्रिया तय की जाएगी.