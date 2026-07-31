प्रियंका गांधी के बयान पर शिक्षाविद ने जताई आपत्ति; AIU अध्यक्ष प्रो. विनय पाठक बोले- "वैज्ञानिक देश के हैं, बयान वापस लिया जाना चाहिये"
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर के कुलपति और AIU के अध्यक्ष ने कड़ी आपत्ति जताई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 31, 2026 at 4:30 PM IST
कानपुर : संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा नीट-पेपर लीक मामले पर गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के सदस्य को आपत्तिजनक शब्द कहे जाने पर विवाद गहरा गया है. प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) के अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से देश का वैज्ञानिक और शैक्षणिक समुदाय गहराई से आहत हुआ है, इसलिए इस वक्तव्य को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.
प्रो. विनय कुमार पाठक ने जारी बयान में कहा कि सांसद प्रियंका वाड्रा ने सदन में जो स्टेटमेंट दिया है, उससे पूरे देश के वैज्ञानिक और शिक्षाविद आहत हैं. उपनिषदों और भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है "विद्वान् सर्वत्र पूज्यते", विद्वान की सभी स्थानों पर पूजा होती है.
जारी बयान में उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक और शिक्षाविद किसी राजनीतिक दल विशेष के नहीं होते, वह पूरे देश और संपूर्ण सृष्टि के होते हैं. कमेटी के सदस्यों की योग्यता पर सवाल उठाने के जवाब में उन्होंने कहा कि टास्क फोर्स में शामिल वैज्ञानिक देश के अत्यंत प्रतिष्ठित और बड़े वैज्ञानिक हैं.
उन्होंने आगे कहा कि देश के वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों का यह नैतिक दायित्व है कि वे भारत की प्राचीन ज्ञान-परंपरा पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से शोध करें और उन्हें इस पर गर्व होना चाहिए. AIU के अध्यक्ष के रूप में सभी राजनीतिक दलों से अपील करते हुए प्रो. विनय पाठक ने कहा कि मैं सभी पार्टियों से अनुरोध करता हूं कि वैज्ञानिक समुदाय का अपमान करने वाले ऐसे बयानों की सार्वजनिक निंदा होनी चाहिए. हम सभी मिलकर आग्रह करते हैं कि प्रियंका गांधी अपने इस बयान पर पुनर्विचार करें और इसे वापस लें, क्योंकि यह देश की शिक्षा और वैज्ञानिक साख का सवाल है.
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