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प्रियंका गांधी के बयान पर शिक्षाविद ने जताई आपत्ति; AIU अध्यक्ष प्रो. विनय पाठक बोले- "वैज्ञानिक देश के हैं, बयान वापस लिया जाना चाहिये"

प्रियंका गांधी के बयान पर शिक्षाविद ने जताई आपत्ति ( Photo credit: Sansad TV & ETV Bharat )

कानपुर : संसद में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी द्वारा नीट-पेपर लीक मामले पर गठित हाई-पावर्ड टास्क फोर्स के सदस्य को आपत्तिजनक शब्द कहे जाने पर विवाद गहरा गया है. प्रियंका गांधी की इस टिप्पणी पर छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय कानपुर के कुलपति और एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज (AIU) के अध्यक्ष प्रो. विनय कुमार पाठक ने कड़ी आपत्ति जताई है. उन्होंने कहा कि इस तरह के बयानों से देश का वैज्ञानिक और शैक्षणिक समुदाय गहराई से आहत हुआ है, इसलिए इस वक्तव्य को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए.





AIU के अध्यक्ष का बयान (Video credit: ETV Bharat)

प्रो. विनय कुमार पाठक ने जारी बयान में कहा कि सांसद प्रियंका वाड्रा ने सदन में जो स्टेटमेंट दिया है, उससे पूरे देश के वैज्ञानिक और शिक्षाविद आहत हैं. उपनिषदों और भारतीय ज्ञान परंपरा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है "विद्वान् सर्वत्र पूज्यते", विद्वान की सभी स्थानों पर पूजा होती है.