सीपीआई और एटक ने किया कृषि निदेशालय का घेराव, भ्र्ष्टाचार को लेकर किया प्रदर्शन
सीपीआई की रांची इकाई, एटक और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने संयुक्त रूप से कृषि निदेशालय का घेराव कर प्रदर्शन किया. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : August 27, 2026 at 8:50 PM IST|
Updated : August 27, 2026 at 9:03 PM IST
रांची: सीपीआई की रांची इकाई, एटक (AITUC) और झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा ने संयुक्त रूप से कांके रोड स्थित कृषि निदेशालय का घेराव और प्रदर्शन किया. कृषि निदेशालय के घेराव से पूर्व प्रदर्शनकारी CMPDI (सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड) से आक्रोश मार्च के रूप में झंडे, बैनर के साथ कृषि निदेशालय पहुंचे थे.
प्रदर्शकारियों ने कृषि निदेशालय में नारे लगाए
मार्च का नेतृत्व सीपीआई के जिला सचिव सह राज्य समिति सदस्य अजय सिंह कर रहे थे, कृषि निदेशालय घेराव कार्यक्रम में एटक के अशोक यादव, झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के संस्थापक सचिव पुष्कर महतो एवं किसान नेता तारा सिंह मुंडा भी शामिल हुए. कृषि निदेशालय घेराव में बड़ी संख्या में वाम विचारधारा से जुड़े लोग भी शामिल हुए. आक्रोश मार्च के दौरान प्रदर्शकारी कृषि निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार और उसे खत्म करने के नारे लगा रहे थे.
वक्ताओं ने अपने- अपने विचार रखे
'कृषि निदेशक किसानों को ठगना बंद करो', 'काली सूची में दर्ज कंपनियों को कार्यादेश देने की जांच करो', 'कृषि निदेशालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर रोक लगाओ' जैसे नारे लगाते दिखे. आक्रोश मार्च कृषि भवन प्रांगण पहुंचकर सभा में तब्दील हो गयाे जहां वक्ताओं ने अपनी-अपनी बात रखी.
कंपनियों को फिर से काम दिए जाने पर आपत्ति
सभा को संबोधित करते हुए सीपीआई नेता अजय सिंह ने कहा कि कृषि निदेशालय में चारा घोटाले से भी बड़ा घोटाला हुआ है, किसानों को सबस्टैंडर्ड सामग्री का वितरण किया गया है. सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ़ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (CIPET) की जांच में सबस्टैंडर्ड पाई गई कंपनियों को फिर से काम क्यों दिया गया है.
कंपनियों के भुगतान पर रोक लगाने की मांग
उन्होंने कहा कि भारत ड्रिप इरिगेशन एंड एग्रो कंपनी जो काली सूची में दर्ज है, हजारीबाग के उपायुक्त द्वारा उस पर केस दर्ज करने की अनुशंसा की गई थी, लेकिन इस कंपनी को ही सबसे ज्यादा कार्यादेश और भुगतान किया जा रहा है. यह कृषि निदेशालय और भ्र्रष्टाचरियों की मिलीभगत को दर्शाता है. उन्होंने कहा कि तार्किक आदेश की शर्तों का पालन हुए बिना ही 14 काली सूची वाली कंपनियों को काली सूची से मुक्त कर दिया गया. उन्होने मांग की कि जब तक CIPET की नई जांच रिपोर्ट नहीं आती, सभी कंपनियों के भुगतान पर रोक लगे और पूरे मामले की S.I.T. से जांच कराई जाए.
सभा में एटक नेता अशोक यादव एवं पुष्कर महतो ने भी संबोधित करते हुए कहा कि अगर 07 दिनों के अंदर जांच नहीं हुई तो कृषि निदेशालय पर अनिश्चितकालीन धरना दिया जाएगा.
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