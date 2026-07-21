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अब 12 नहीं, 15 साल तक दौड़ेंगी हिमाचल की टूरिस्ट टैक्सियां, हजारों ऑपरेटरों के लिए आया बड़ा फैसला

शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी (AITP) ऑपरेटरों के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत भरी खबर आई है. अब वो अपनी टूरिस्ट टैक्सियों को पहले की तरह सिर्फ 12 साल तक ही नहीं, पूरे 15 साल तक सड़कों पर चला सकेंगे. ऐसे में वर्षों से चली आ रही इस मांग के पूरा होने से टैक्सी संचालकों पर नए वाहन खरीदने का आर्थिक दबाव कम होगा, जबकि पर्यटन सीजन में परिवहन सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी. केंद्र सरकार की ओर से नियमों में संशोधन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू करने के लिए आवश्यक आदेश और विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसे प्रदेश के टैक्सी संचालकों और पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है.

अब बिना परेशानी के उठा सकते लाभ

डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों की इस वर्षों पुरानी मांग को लगातार केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष वाहन संचालकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को रखा गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन कर एआईटीपी वाहनों की परिचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी. केंद्र के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं. परिवहन विभाग ने विस्तृत एसओपी अधिसूचित कर दी है, ताकि पात्र वाहन मालिक बिना किसी परेशानी के संशोधित नियमों का लाभ उठा सकें.