अब 12 नहीं, 15 साल तक दौड़ेंगी हिमाचल की टूरिस्ट टैक्सियां, हजारों ऑपरेटरों के लिए आया बड़ा फैसला
हिमाचल के ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों को बड़ी राहत. AITP टैक्सी वाहनों की वैधता 12 से बढ़ाकर 15 साल की गई.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : July 21, 2026 at 4:11 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश के हजारों ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी (AITP) ऑपरेटरों के लिए लंबे इंतजार के बाद बड़ी राहत भरी खबर आई है. अब वो अपनी टूरिस्ट टैक्सियों को पहले की तरह सिर्फ 12 साल तक ही नहीं, पूरे 15 साल तक सड़कों पर चला सकेंगे. ऐसे में वर्षों से चली आ रही इस मांग के पूरा होने से टैक्सी संचालकों पर नए वाहन खरीदने का आर्थिक दबाव कम होगा, जबकि पर्यटन सीजन में परिवहन सेवाओं को भी मजबूती मिलेगी. केंद्र सरकार की ओर से नियमों में संशोधन किए जाने के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसे लागू करने के लिए आवश्यक आदेश और विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी कर दी है. डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने इसे प्रदेश के टैक्सी संचालकों और पर्यटन उद्योग के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया है.
अब बिना परेशानी के उठा सकते लाभ
डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने ऑल इंडिया टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटरों की इस वर्षों पुरानी मांग को लगातार केंद्र सरकार के समक्ष प्रमुखता से उठाया है. केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के समक्ष वाहन संचालकों की व्यावहारिक कठिनाइयों को रखा गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने नियमों में संशोधन कर एआईटीपी वाहनों की परिचालन अवधि 12 वर्ष से बढ़ाकर 15 वर्ष कर दी. केंद्र के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार ने भी इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सभी आवश्यक आदेश जारी कर दिए हैं. परिवहन विभाग ने विस्तृत एसओपी अधिसूचित कर दी है, ताकि पात्र वाहन मालिक बिना किसी परेशानी के संशोधित नियमों का लाभ उठा सकें.
ये औपचारिकताएं पूरी होनी जरूरी
नई व्यवस्था के तहत जिन एआईटीपी वाहनों की पंजीकरण अवधि 15 वर्ष से कम है, वे निर्धारित शर्तों को पूरा करने के बाद 15 वर्ष तक संचालित किए जा सकेंगे. इसके लिए वाहन मालिकों के पास वैध फिटनेस प्रमाण-पत्र, पंजीकरण प्रमाण-पत्र, बीमा, प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण-पत्र (PUC), सभी सरकारी शुल्क जमा होने और अन्य वैधानिक औपचारिकताएं पूरी होना आवश्यक होगा. डिप्टी सीएम ने कहा कि इस फैसले से टैक्सी ऑपरेटरों का आर्थिक बोझ कम होगा और हजारों परिवारों की आजीविका को मजबूती मिलेगी. इसके साथ ही पर्यटन सीजन के दौरान बेहतर परिवहन सुविधाएं उपलब्ध होने से प्रदेश के पर्यटन उद्योग को भी नई गति मिलेगी. राज्य सरकार परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और भविष्य में भी उनकी व्यावहारिक समस्याओं के समाधान के लिए जनहित में सकारात्मक निर्णय लेती रहेगी.
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