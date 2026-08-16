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एआईटीडी को मिला अनुदान: कृषि अवशेष और खाद्य कचरे से ग्रीन हाइड्रोजन बनाने की तैयारी

कानपुर के AITD को शोध के लिए मिला 13.36 लाख का अनुदान. ( Photo Credit; ETV Bharat )

कानपुर: विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद उत्तर प्रदेश (सीएसटीयूपी) ने डा. अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर दिव्यांगजन (एआईटीडी), के बायोटेक्नोलॉजी विभाग के विभागाध्यक्ष एवं डीन (आरएंडडी) डा. मनीष सिंह राजपूत को एक महत्वाकांक्षी शोध परियोजना के लिए 13.36 लाख रुपये का वित्तीय अनुदान (Financial Grant) स्वीकृत किया है.

रिसर्च का सब्जेक्ट: ये परियोजना डा. अटल बिहारी वाजपेयी शोध केंद्र के ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग लैब के अन्तर्गत पूरी की जायेगी. इस Research Project का विषय "सस्टेनेबल ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन वाया इंटीग्रेटेड डार्क फर्मंटेशन आफ लिग्नोसेलुलोजिक एग्रीकल्चरल रिसाइड्यूज एंड फूड वेस्ट: ए सर्कुलर इकोनॉमी एप्रोच" है.

इस रिसर्च परियोजना को लेकर डा. मनीष सिंह ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत हम कचरे और पराली से ग्रीन हाइड्रोजन को तैयार करने की दिशा में कवायद करेंगे. ये शोध फसल के अवशेषों (पराली) और बचे हुए खाद्य अपशिष्ट (फूड वेस्ट) से 'डार्क फर्मेंटेशन' तकनीक के माध्यम से साफ और हरित ऊर्जा (ग्रीन हाइड्रोजन) का उत्पादन करने पर केंद्रित है.

वेस्ट टू एनर्जी के सिद्धांत पर होगा काम: डा. मनीष ने कहा, ये प्रोजेक्ट 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से ऊर्जा) के सिद्धांत पर कार्य करेगा. जिससे पराली जलाने की समस्या और कचरा प्रबंधन में बड़ी राहत मिलेगी. ये शोध परियोजना ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में विशेष रूप से बायो-हाइड्रोजन (बायो हाइड्रोजन) और विकेंद्रीकृत स्वच्छ ऊर्जा (डिसेंट्रलाइज्ड क्लिन एनर्जी) के स्वदेशी मॉडल को विकसित करने में एक जरूरी और परिवर्तनकारी भूमिका निभा सकती है.