मदरसा शिक्षकों के वेतन भुगतान का विधेयक वापस, जानें अनुदानित मदरसों पर क्या पड़ेगा असर?

ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया संगठन के जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान साईदी ने दी जानकारी.

जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान, सपा नेता कमाल अख्तर
जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान, सपा नेता कमाल अख्तर (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 27, 2025 at 8:49 AM IST

3 Min Read
लखनऊ : उत्तर प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र में मदरसा शिक्षक एवं कर्मचारी वेतन विधेयक को वापस लिए जाने से प्रदेश के मदरसा शिक्षकों में निराशा है. हालांकि, इस विधेयक की वापसी का प्रदेश के 560 अनुदानित मदरसों और उनमें कार्यरत करीब 10 हजार शिक्षकों के मौजूदा वेतन और संचालन व्यवस्था पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा.

ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन मदारिस अरबिया संगठन के जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान साईदी ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि यह विधेयक लंबे समय से मदरसा शिक्षकों की मांग रहा है. उम्मीद थी कि इसके जरिए शिक्षकों को उनके अधिकार और कानूनी संरक्षण मिलेगा, लेकिन सरकार द्वारा विधेयक वापस लिए जाने से करीब 10 हजार शिक्षक मायूस हुए हैं.

जनरल सेक्रेटरी वहीदुल्ला खान साईदी ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)



उन्होंने बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान वर्ष 2015 में मदरसा शिक्षकों के हित में इस विधेयक को मंजूरी दी गई थी और अंतिम मुहर के लिए इसे राज्यपाल के पास भेजा गया था. राज्यपाल ने इसे राष्ट्रपति के पास अग्रसारित किया, जहां से कुछ बिंदुओं पर स्पष्टीकरण मांगा गया था.

उन्होंने स्पष्ट किया कि विधेयक वापस होने से मदरसों के संचालन या शिक्षकों के वर्तमान वेतन पर कोई असर नहीं पड़ेगा. अभी भी शिक्षकों को वर्ष 2004 के शासनादेश के तहत वेतन मिल रहा है और यह व्यवस्था यथावत रहेगी. हालांकि, यदि यह विधेयक पास हो जाता तो मदरसा शिक्षकों को माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों की तरह अधिकार, सुविधाएं और कानूनी संरक्षण मिल जाता. उन्होंने कहा कि कानूनी संरक्षण न मिल पाना शिक्षकों के लिए बड़ा नुकसान है, लेकिन हमारी मांग जारी रहेगी. चाहे कोई भी सरकार आए, हम इस विधेयक की मंजूरी के लिए संघर्ष करते रहेंगे.


वहीं समाजवादी पार्टी के विधानसभा में मुख्य सचेतक कमाल अख्तर ने सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाते हुए कहा कि एक तरफ ‘सबका साथ, सबका विकास’ की बात की जाती है और दूसरी तरफ एक विशेष समुदाय से जुड़े विधेयक को वापस ले लिया जाता है. उन्होंने सवाल किया कि अगर किसी समुदाय को विकास से वंचित रखा जाएगा तो क्या उसे समग्र विकास कहा जा सकता है?

उन्होंने कहा कि शिक्षा का अधिकार सभी को है और शिक्षा से जुड़ा यह विधेयक, जिसे 2015 में समाजवादी पार्टी सरकार ने मंजूरी दी थी, मौजूदा सरकार को पास कर लागू कर देना चाहिए था. लेकिन, सरकार की मंशा स्पष्ट है और इसी वजह से यह विधेयक वापस लिया गया.

LUCKNOW NEWS

