छत्तीसगढ़ के आधुनिक और उन्नत किसान बने ऐश्वर्य जंघेल, साबित किया कैसे खेती को बनाया फायदे का धंधा
किसान ऐश्वर्य कहते हैं वो खेतों में 2 फसल लगाते हैं, जिससे उनका मुनाफा दो गुना बढ़ जाता है. भूपेंद्र दुबे की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : August 5, 2026 at 8:07 PM IST
रायपुर: ट्रांसफॉर्म रूरल इंडिया एंड ट्राइबल रिसर्च ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट द्वारा आयोजित कार्यक्रम में खेती से आमदनी पर चर्चा हुई. चर्चा में अपना पक्ष रखते हुए ऐश्वर्य जंघेल ने कहा कि मैंने लॉ में ग्रेजुएशन किया. लेकिन उसके बाद भी मुझे लगा की खेती में ज्यादा अवसर है. इसलिए मैंने खेती करना शुरू किया. जंघेल कहते है कि शुरुआत मैंने परंपरागत खेती से की. लेकिन जब परंपरागत खेती में मुझे घाटा लगना शुरू हुआ तो हमने उसमें बदलाव किया और अब उससे अच्छी आमदनी हो रही है.
आधुनिक और उन्नत किसान बने ऐश्वर्य जंघेल
अपनी सफलता की कहानी को ईटीवी भारत से साझा करते हुए ऐश्वर्य ने कहा, आज हमारे साथ हमारे गांव और क्षेत्र के कई किसान जुड़े हुए हैं. जो लोग परंपरागत खेती के साथ ही वैकल्पिक खेती से भी बेहतर आमदनी कर रहे हैं. ऐश्वर्य ने कहा कि 1 साल तक हमने परंपरागत खेती की, उसमें बीज ज्यादा लग रहा था, खर्च भी ज्यादा आ रहा था. समय ज्यादा लग रहा था लिहाजा हम लोगों ने उसके बाद कृषि की जानकारी देने वाले लोगों से संपर्क किया और नई तकनीक के माध्यम से खेती की जानकारी ली.
साबित किया कैसे खेती को बनाते हैं फायदे का धंधा
ऐश्वर्य जंघेल ने कहा कि मैं परंपरागत खेती कर रहा हूं, उसके अलावा 5 एकड़ जमीन लीज पर लेकर सब्जी की खेती भी करता हूं, उससे मुझे अच्छी आमदनी हो रही है. हम लोगों ने अपने गांव में ही इसकी शुरुआत की थी और मेरी आधुनिक खेती को देखकर मेरे गांव में ही लगभग 90 फ़ीसदी लोग इसके साथ जुड़ गए हैं. आसपास के जो क्षेत्र हैं उसके भी लोग जुड़ रहे हैं. मैं कृषि उद्यमिता का भी काम करता हूं, उस माध्यम से भी आस-पड़ोस के लोगों को जोड़ने का काम करता हूं. मैं लोगों को आधुनिक तकनीक के माध्यम से उनको खेती करने का गुण बताता रहा हूं.
किसानों को देते हैं कीमती राय
जंघेल कहते हैं कि जो पैदावार होती है उसे हम कहां ले जाकर बेचें और कहां बाजार मिलेगा उसकी जानकारी किसानों को देने की जरूरत है, जिस में दूसरे किसानों को दे रहा हूं. जंघेल कहते हैं कि कुछ पैदावार तो सरकार खरीद लेती है और जो बच जाती है उसे बेचने के लिए हम बाजार की जानकारी देते हैं. हमें सरकार की ओर से भी मदद मिल रही है. शासन स्तर पर कुछ बीज भी मुफ्त में दिए जाते हैं.
एक साथ 2 फसलों की खेती से मिला फायदा
एक साथ दूसरी फसल उगाने को लेकर किसान जंघेल ने कहा कि धान के खेत के चारों तरफ जो उसकी चौसर की मेड़ होती है, मैंने उसमें जिमीकंद लगाया है. 2 एकड़ के आसपास मैंने इसे लगाया था और उससे हमें उत्पादन काफी अच्छा मिला है. इस बार हमने हल्दी लगाया है जिससे खेत की भी सुरक्षा हो रही है. मैं काफी दिनों से दो फसलों की खेती कर रहा हूं.
हरियाणा के किसान का दिया उदाहरण
जिन किसानों के पास कम खेत हैं उनके लिए मेरी सलाह है कि वो 1 एकड़ उन्नत और आधुनिक तकनीक से खेती करें उनको जरूर फायदा होगा. जंघेल कहते हैं कि मेरे गांव में एक किसान आता है जो हरियाणा का रहने वाला है. यहां आकर वो खेती करता है लाभ कमाता है.
छत्तीसगढ़ का मुस्तकबिल बदल रहीं महिलाएं, प्रदेश की पहली लखपति दीदी का हुआ सम्मान, कांकेर की प्रतिभा को पानी बचाने की मुहिम से मिली पहचान
देश का मॉडल होगा बस्तर, विजन, विकास और लक्ष्य तय, 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ और पक्के मकान की गारंटी हैं मोदी: अनुराग सिंह देव
लोकतंत्र के आधार स्तंभ इंडिया गेट पर बस्तरिया संस्कृति का रंग, जीवंत हुआ छत्तीसगढ़िया सबले बढि़या का मूल संकल्प, नक्सल हार पर जीत का जश्न