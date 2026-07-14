अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत ऐशबाग जंक्शन को मिलेंगी विश्व-स्तरीय सुविधाएं
स्टेशन परिसर का 24.13 करोड़ रूपये से सौंदर्यीकरण किया जा रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 14, 2026 at 8:58 PM IST
लखनऊ: केंद्र सरकार की अमृत भारत स्टेशन स्कीम के अंतर्गत लखनऊ मंडल के ऐशबाग जंक्शन का री डेवेलपमेंट किया जा रहा है, जिसके लिए 24.13 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की गई थी. परियोजना के पूरा होने पर स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से लैस किया जाएगा. परियोजना के अंतर्गत स्टेशन परिसर का व्यापक विस्तार और सौंदर्यीकरण किया जा रहा है. इसमें यातायात व्यवस्था में सुधार के साथ उच्चस्तरीय पार्किंग सुविधाओं का विकास भी शामिल है.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल ने बताया कि प्लेटफार्मों पर आधुनिक फर्श, उच्च गुणवत्ता वाले शौचालय, उन्नत पार्किंग एरिया (5500 वर्ग मीटर) और सर्कुलेटिंग एरिया (4300 वर्ग मीटर) में हरित पार्कों का विकास किया गया है. यात्रियों के मार्गदर्शन के लिए मानक अनुरूप एलईडी साइनेज लगाए गए हैं. दोनों तरफ के प्रवेश द्वारों पर ‘काऊ कैचर’ की व्यवस्था की गई है.
इसके अलावा प्रथम और द्वितीय प्रवेश द्वारों को जोड़ने के लिए छह मीटर चौड़े नए फुट ओवर ब्रिज का निर्माण किया जा रहा है. इस फुट ओवरब्रिज पर पर्याप्त संख्या में लिफ्ट और एस्केलेटर भी स्थापित किए जाएंगे, जिससे दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिकों और सामान्य यात्रियों को आसानी हो सके.
उन्होंने बताया कि रेल मंत्रालय के इस प्रयास से ऐशबाग जंक्शन एक आकर्षक, आधुनिक और यात्री-अनुकूल स्टेशन के रूप में विकसित हो रहा है. यह परियोजना यहां आने वाले यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और उत्कृष्ट यात्रा अनुभव प्रदान करेगी. क्षेत्र के समग्र विकास में सहायक साबित होगी.