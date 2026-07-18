ETV Bharat / state

यूपी का 130 साल का बूढ़ा रेलवे स्टेशन कैसे हुआ 'जवान', अंग्रेजों ने 2 कामों में खूब किया था इस्तेमाल, जानिए क्या आया बदलाव?

ब्राड गेज कब बना: बता दें कि ऐशबाग यूपी में लंबे समय तक छोटी लाइन (मीटर गेज) का जंक्शन रहा था. रेलवे ने 2016 में यहां ब्राड गेज (बड़ी लाइन) परिवर्तित की थी. इसके बाद इसका कायाकल्प तेजी से होने लगा. रेलवे ने अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 24 करोड़ 13 लाख की लागत से अब स्टेशन का कायाकल्प कर दिया है. अंग्रेजों के जमाने का यह बूढ़ा स्टेशन अब फिर सुविधाओं के मामले में आगे निकल रहा है. यहां आपको एसी वेटिंग एरिया और बेबी फीडिंग रूम जैसी आधुनिक विश्वस्तरीय सुविधाएं मिल जाएंगी.

कौन सा स्टेशन है: हम बात कर रहे हैं लखनऊ के ऐशबाग स्टेशन के बारे में. ऐशबाग जंक्शन करीब 130 साल से अधिक पुराना रेलवे स्टेशन है. यह स्टेशन पूर्वोत्तर रेलवे (NER) के अंतर्गत आता है. अंग्रेजों ने इस स्टेशन का इस्तेमाल रसद (समान) की आपूर्ति के लिए किया था. दूसरे काम के रूप में ब्रिटिश शासनकाल में यह उत्तर भारत में स्टीम इंजन के रखरखाव का मुख्य केंद्र हुआ करता था.

लखनऊः क्या आपको मालूम है कि लखनऊ में यूपी का 130 साल पुराना एक ऐसा रेलवे स्टेशन है जो किसी दौर में राज्य के प्रमुख स्टेशनों में शुमार होता था. इस स्टेशन का अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत करीब 24 करोड़ 13 लाख रुपये की लागत से पुनर्विकास किया गया है. पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शुक्रवार को इस स्टेशन का लोकार्पण किया. चलिए आगे जानते हैं इस स्टेशन के बारे में.

अब ये काम हुआ: देश के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मुख्य कार्यक्रम स्थल जालंधर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ’अमृत भारत स्टेशन योजना’ के अन्तर्गत भारतीय रेलवे के 75 पुनर्विकसित अमृत स्टेशनों और अन्य परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास रिमोट बटन दबाकर किया. 20 राज्यों में 75 अमृत स्टेशनों का उद्घाटन दुनिया के सबसे बड़े स्टेशन री डेवलपमेंट प्रोग्राम में से एक है, जिसके अन्तर्गत शुक्रवार को पुनर्विकसित पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मण्डल के ऐशबाग जंक्शन रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया गया.

यूपी का 130 साल का बूढ़ा रेलवे स्टेशन कैसे हुआ 'जवान'. (etv bharat)

डिप्टी सीएम ने की तारीफ: ऐशबाग जंक्शन स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्तर्गत पुनर्विकसित किये गए. ऐशबाग जंक्शन स्टेशन पर उपलब्ध यात्री सुविधाओं के साथ ही पीएम नरेन्द्र मोदी और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के नेतृत्व में जींद और सोनीपत स्टेशनों के बीच चलने वाली देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन की विशेषताओं के बारे में जनता को जानकारी दी. ऐशबाग रेलवे स्टेशन की खूबसूरती देखकर यूपी के डिप्टी सीएम बृजेश पाठक हैरान रह गए. उन्होंने कहा वाकई यह स्टेशन बहुत खूबसूरत हो गया है. भाजपा सरकार से पहले की सरकारों में जनता ने कभी ऐसे स्टेशनों की कल्पना भी नहीं की होगी. आज रेलवे स्टेशन पर यात्री आते हैं तो उन्हें लगता है कि वह कहां आ गए हैं. एयरपोर्ट के बराबर ही रेलवे स्टेशन खूबसूरत हो गए हैं. उन्होंने कार्यक्रम में निबन्ध और चित्रकला प्रतियोगिताओं में विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर उनका उत्साहवर्धन किया.



इस अवसर पर स्काउट एवं गाइड के बच्चों ने गीत-संगीत और नृत्य तथा लघु नाटिका का कार्यक्रम प्रस्तुत किया. कार्यक्रम की समाप्ति पर वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबन्धक अरिजीत सिंह ने धन्यवाद ज्ञापित किया. कार्यक्रम की शुरुआत में मंडल रेल प्रबन्धक गौरव अग्रवाल ने उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक को पौधा और अंगवस्त्र देकर स्वागत किया. मंडल रेल प्रबन्धक ने कहा कि ऐशबाग जंक्शन स्टेशन का कार्य पूरा किया गया है. इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधायें उपलब्ध होंगी. अमृत भारत स्टेशन योजना के अन्तर्गत स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, सुविधाजनक व विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है. इससे यहां आने वाले यात्रियों को सुरक्षित, सुगम और उत्कृष्ट यात्रा अनुभव की अनुभूति होगी. क्षेत्र का विकास होगा.



यात्रियों को आकर्षित करेगा स्टेशन: पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल ने लगभग 24.13 करोड़ रुपये की लागत से ऐशबाग जंकशन स्टेशन का कार्य पूरा किया है. इस आधुनिकीकरण से हजारों यात्रियों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होंगी. अमृत भारत स्टेशन योजना के पूरा होने पर स्टेशन को आधुनिक, सुरक्षित, सुविधाजनक और विश्वस्तरीय यात्री सुविधाओं से सुसज्जित किया गया है. उच्च स्तरीय पार्किंग सुविधाओं का विकास भी शामिल है.



ये लोग मौजूद रहे: ऐशबाग जंक्शन स्टेशन पर आयोजित कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, सदस्य विधान परिषद लालजी प्रसाद निर्मल, मुकेश शर्मा, उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा बिष्ट यादव, भाजपा महानगर अध्यक्ष आनन्द द्विवेदी, केंद्रीय रक्षामंत्री के प्रतिनिधि दिवाकर त्रिवेदी के अलावा कई जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे? लखनऊ मण्डल के मण्डल रेल प्रबंधक गौरव अग्रवाल के अलावा रेलवे के अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण मौजूद रहे.





ये भी पढ़ेंः NEET Re-Exam में चमका बनारस का सितारा: आर्यन दुबे बने यूपी टॉपर, ऑल इंडिया में पाई 7वीं रैंक

ये भी पढ़ेंः UP में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना हुआ हाई-टेक: टेस्ट से लेकर पुलिस वेरिफिकेशन तक, जानिए क्या बदले नियम