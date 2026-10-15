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भोपाल डबल मर्डर केस: ASI योगेश मरावी को दोहरी उम्रकैद, पत्नी और साली की चाकू से गोदकर की थी हत्या

भोपाल डबल मर्डर केस, ASI योगेश मरावी को दोहरी उम्रकैद ( ETV Bhopal )

भोपाल: राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड में जिला न्यायालय ने एएसआई योगेश मरावी को दोषी ठहराते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय की न्यायाधीश सुषमा श्रीवास्तव ने दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने 3 दिसंबर 2024 को पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी और साली की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया था.

चार मिनट में दो हत्याएं कर फरार हुआ था आरोपी

मामला 3 दिसंबर 2024 का है. भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे एएसआई योगेश मरावी ने अपनी पत्नी विनीता और साली पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे. आरोपी ने महज चार मिनट के भीतर दोनों महिलाओं की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. वारदात की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी. अधिवक्ता सुधा भदौरिया (ETV Bhopal) साली पर 56 और पत्नी पर किए थे 16 वार इस हत्याकांड की सबसे भयावह बात यह थी कि आरोपी ने दोनों महिलाओं पर चाकू से कई वार किए थे. जानकारी के मुताबिक, उसने अपनी साली पर 56 बार और पत्नी पर 16 बार चाकू से हमला किया था. दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में हत्या की वजह पारिवारिक विवाद सामने आया था.