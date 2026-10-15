भोपाल डबल मर्डर केस: ASI योगेश मरावी को दोहरी उम्रकैद, पत्नी और साली की चाकू से गोदकर की थी हत्या
भोपाल डबल मर्डर केस में भोपाल विशेष न्यायालय की जस्टिस सुषमा श्रीवास्तव ने सुनाया फैसला. 25 हज़ार का जुर्माना भी लगाया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 8:06 PM IST
भोपाल: राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में दिनदहाड़े हुए दोहरे हत्याकांड में जिला न्यायालय ने एएसआई योगेश मरावी को दोषी ठहराते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. विशेष न्यायालय की न्यायाधीश सुषमा श्रीवास्तव ने दोषी को दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है और 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. आरोपी ने 3 दिसंबर 2024 को पारिवारिक विवाद के चलते अपनी पत्नी और साली की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी. वारदात को अंजाम देने के बाद वह मौके से फरार हो गया था.
चार मिनट में दो हत्याएं कर फरार हुआ था आरोपी
मामला 3 दिसंबर 2024 का है. भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में सुबह करीब 10 बजे एएसआई योगेश मरावी ने अपनी पत्नी विनीता और साली पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए थे. आरोपी ने महज चार मिनट के भीतर दोनों महिलाओं की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया. वारदात की जानकारी सामने आने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई थी.
साली पर 56 और पत्नी पर किए थे 16 वार
इस हत्याकांड की सबसे भयावह बात यह थी कि आरोपी ने दोनों महिलाओं पर चाकू से कई वार किए थे. जानकारी के मुताबिक, उसने अपनी साली पर 56 बार और पत्नी पर 16 बार चाकू से हमला किया था. दोनों महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई थी. शुरुआती जांच में हत्या की वजह पारिवारिक विवाद सामने आया था.
मंडला से किराये की गाड़ी लेकर भोपाल आया था आरोपी
वारदात को अंजाम देने के लिए आरोपी योगेश मरावी मंडला से एक निजी गाड़ी किराये पर लेकर भोपाल आया था. दोनों महिलाओं की हत्या करने के बाद वह उसी गाड़ी से फरार हो गया. घटना के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी की तलाश की गई. हत्याकांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने घटनाक्रम और आरोपी की गतिविधियों से जुड़े पहलुओं की जांच की.
अधिवक्ता सुधा भदौरिया ने बताया कि योगेश मरावी और उसकी पत्नी विनीता के बीच नौकरी करने और आत्मनिर्भर बनने को लेकर विवाद चल रहा था. विनीता की बहन मेघा भी उसे अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए प्रोत्साहित करती थी. इसी पारिवारिक विवाद के बीच 3 दिसंबर 2024 को यह सनसनीखेज वारदात हुई.
मामले में सुनवाई के बाद स्पेशल कोर्ट की न्यायधीश सुषमा श्रीवास्तव ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए दोहरे आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. उस पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अधिवक्ता सुधा भदौरिया ने कहा कि कानून की रक्षा करने वाले व्यक्ति को भी अपराध करने पर कानून के अनुसार सजा मिलना न्याय व्यवस्था का महत्वपूर्ण संदेश है. यह फैसला आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सीख बनेगा.