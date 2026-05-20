लखनऊ के ऐशबाग कोचिंग डिपो के नाम बड़ी उपलब्धि; ISO 5S सर्टिफिकेट मिला
यह सम्मान कार्यस्थल को साफ-सुथरा, व्यवस्थित और अनुशासित रखने के लिए मिला.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 12:36 PM IST
लखनऊ: पूर्वाेत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के ऐशबाग कोचिंग डिपो ने यात्री सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ऊर्जा दक्षता और कार्यस्थल प्रबंधन के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित किया है. डिपो ने उत्कृष्ट कार्यप्रणाली और उच्चस्तरीय मानकों का प्रदर्शन करते हुए एक साथ चार प्रतिष्ठित आईएसओ ( इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन) सर्टिफिकेट और 5S सर्टिफिकेट हासिल किया है.
पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश कुमार गुप्ता ने बताया कि यह सम्मान पूर्वाेत्तर रेलवे के महाप्रबंधक उदय बोरवणकर और मण्डल रेल प्रबन्धक गौरव अग्रवाल ने विशेष समारोह के दौरान डिपो की टीम को सौंपा.
महाप्रबंधक ने ऐशबाग कोचिंग डिपो की टीम को बधाई देते हुए कहा कि यह उपलब्धि पूरे मंडल के लिए प्रेरणास्रोत है. ट्रेनों के रखरखाव में उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए ऐशबाग कोचिंग डिपो को आईएसओ 9001 प्रदान किया गया. परिसर में कचरा प्रबंधन, जल संरक्षण और पर्यावरण अनुकूल कार्य के लिए आईएसओ 14001 प्राप्त हुआ.
डिपो में कार्य करने वाले कर्मचारियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और दुर्घटना-मुक्त माहौल सुनिश्चित करने पर आईएसओ 45001 और बिजली की खपत नियंत्रित कर ऊर्जा संरक्षण के बेहतरीन उपायों के लिए आईएसओ ।50001 प्रमाणपत्र प्रदान किया गया.
कार्यस्थल को साफ-सुथरा, व्यवस्थित और अनुशासित रखने की जापानी तकनीक को पूरी तरह लागू करने के लिए डिपो को 5S सर्टिफिकेट से भी सम्मानित किया गया. इस प्रकार के सभी सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला ऐशबाग कोचिंग डिपो भारतीय रेल में पहला डिपो बना है. यह उपलब्धि ऐशबाग डिपो की टीम की मेहनत, अनुशासन और गुणवत्ता के प्रति समर्पण का परिणाम है.
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