केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी जेल भरो आंदोलन, जेपीएससी पर AISF-AIYF ने बुलाया झारखंड बंद
10 अगस्त को केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन है. इसी दिन AISF-AIYF ने JPSC मुद्दे पर झारखंड बंद बुलाया है.
Published : August 8, 2026 at 6:25 PM IST
रांची: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs), स्वतंत्र फेडरेशनों तथा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के आह्वान पर 10 अगस्त को देशव्यापी ‘जेल भरो आंदोलन’ है. इसको झारखंड में व्यापक एवं प्रभावी ढंग से सफल बनाने की तैयारी है.
इसी दिन सीपीआई की छात्र-युवा इकाई AISF और AIYF ने जेपीएससी घपले-घोटाले के मुद्दे पर 10 अगस्त को ही झारखंड बंद बुलाया है.
केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों की संयुक्त तैयारी बैठक हुई. जिसके बाद झारखंड राज्य किसान सभा के झारखंड उपाध्यक्ष भंते जैनेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश की हेमंत सरकार, दोनों किसान और मजदूर विरोधी हैं. ऐसे में भारत सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार के खिलाफ 10 अगस्त को जेल भरो कार्यक्रम होगा और बड़ी संख्या में किसान गिरफ्तारी देंगे.
10 अगस्त के कार्यक्रम को राज्य मुख्यालय, रांची में व्यापक स्तर पर आयोजित करने तथा मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण मेहनतकशों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को तैयारी है. इस बैठक में रांची में स्थानीय मुद्दों को भी आंदोलन से जोड़ते हुए व्यापक जन लामबंदी करने की योजना है.
29 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय के तहत 10 अगस्त का देशव्यापी जेल भरो आंदोलन आयोजित किया जा रहा है. यह आंदोलन मजदूर-किसान एकता को मजबूत करते हुए जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने की योजना है.
ट्रेड और किसान नेताओं ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, मजदूरों के अधिकारों पर हमले और सार्वजनिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते निजीकरण के साथ साथ पेपर लीक जैसी संस्थागत समस्याओं के खिलाफ जनता के बीच व्यापक रोष है. 13 महीने का किसान आंदोलन हो, मजदूर संगठनों द्वारा लगातार की गई हड़ताल कार्रवाई एवं रोष प्रदर्शन हो. इस वर्ष उत्तर भारत के औद्योगिक इलाके में मजदूरों के बीच स्फूर्त आंदोलन या पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का सड़क पर आना, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों पर बढ़ते हमलों के बीच मजदूर-किसान एकता के आधार पर जनपक्षीय नीतियों के लिए संघर्ष को मजबूत करना समय की आवश्यकता है.
संयुक्त आंदोलन की प्रमुख मांगों में चारों लेबर कोड के मजदूर विरोधी प्रावधानों को रद्द करना, सभी के लिए खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा एवं आवास, सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा एवं पेंशन, सभी कृषि उपज की वैधानिक MSP पर खरीद की गारंटी, किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी, सम्मानजनक रोजगार एवं न्यूनतम मजदूरी की कानूनी गारंटी, ग्रामीण एवं शहरी रोजगार गारंटी, स्कीम वर्करों तथा अनुबंधित एवं अस्थायी कर्मचारियों का नियमितीकरण आदि शामिल हैं.
वीबी-जी राम-जी अधिनियम 2025, शांति अधिनियम 2025, बिजली संशोधन विधेयक 2025, ‘सबकी सुरक्षा, सबका बीमा’ विधेयक 2025, बीज विधेयक 2025 तथा विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान विधेयक 2025 को रद्द करने तथा बेलगाम निजीकरण और स्थायी नौकरियों के ठेकाकरण पर रोक लगाने की मांग को भी आंदोलन के प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है.
10 अगस्त को बंद रहेगा झारखंड- अफजल दुर्रानी
ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के झारखंड सहसचिव अफजल दुर्रानी ने कहा कि झारखंड के युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है. 14 वीं JPSC गड़बड़ी मामले में छात्र आंदोलन कर रहे हैं और सरकार सिर्फ वार्ता-वार्ता का खेल कर रही है जबकि तत्काल 14 वीं JPSC को रद्द करना चाहिए. AISF के नेता ने कहा कि यह बंद न सिर्फ jpsc-jssc को लेकर है बल्कि झारखंड में कलस्टर सिस्टम और छात्रवृत्ति को लेकर भी है.
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