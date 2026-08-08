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केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा का देशव्यापी जेल भरो आंदोलन, जेपीएससी पर AISF-AIYF ने बुलाया झारखंड बंद

रांची: केंद्रीय ट्रेड यूनियनों (CTUs), स्वतंत्र फेडरेशनों तथा संयुक्त किसान मोर्चा (SKM) के आह्वान पर 10 अगस्त को देशव्यापी ‘जेल भरो आंदोलन’ है. इसको झारखंड में व्यापक एवं प्रभावी ढंग से सफल बनाने की तैयारी है.

इसी दिन सीपीआई की छात्र-युवा इकाई AISF और AIYF ने जेपीएससी घपले-घोटाले के मुद्दे पर 10 अगस्त को ही झारखंड बंद बुलाया है.

जानकारी देते किसान सभा और AISF के नेता (ETV Bharat)

केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों की संयुक्त तैयारी बैठक हुई. जिसके बाद झारखंड राज्य किसान सभा के झारखंड उपाध्यक्ष भंते जैनेंद्र कुमार ने बताया कि केंद्र के साथ साथ प्रदेश की हेमंत सरकार, दोनों किसान और मजदूर विरोधी हैं. ऐसे में भारत सरकार के साथ साथ राज्य की सरकार के खिलाफ 10 अगस्त को जेल भरो कार्यक्रम होगा और बड़ी संख्या में किसान गिरफ्तारी देंगे.

10 अगस्त के कार्यक्रम को राज्य मुख्यालय, रांची में व्यापक स्तर पर आयोजित करने तथा मजदूरों, किसानों, खेत मजदूरों और ग्रामीण मेहनतकशों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने को तैयारी है. इस बैठक में रांची में स्थानीय मुद्दों को भी आंदोलन से जोड़ते हुए व्यापक जन लामबंदी करने की योजना है.

29 जुलाई को नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में आयोजित केंद्रीय ट्रेड यूनियनों एवं संयुक्त किसान मोर्चा के संयुक्त राष्ट्रीय सम्मेलन के निर्णय के तहत 10 अगस्त का देशव्यापी जेल भरो आंदोलन आयोजित किया जा रहा है. यह आंदोलन मजदूर-किसान एकता को मजबूत करते हुए जनविरोधी नीतियों के खिलाफ संघर्ष को और तेज करने की योजना है.

ट्रेड और किसान नेताओं ने कहा कि देश में महंगाई, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली, मजदूरों के अधिकारों पर हमले और सार्वजनिक क्षेत्र एवं प्राकृतिक संसाधनों के बढ़ते निजीकरण के साथ साथ पेपर लीक जैसी संस्थागत समस्याओं के खिलाफ जनता के बीच व्यापक रोष है. 13 महीने का किसान आंदोलन हो, मजदूर संगठनों द्वारा लगातार की गई हड़ताल कार्रवाई एवं रोष प्रदर्शन हो. इस वर्ष उत्तर भारत के औद्योगिक इलाके में मजदूरों के बीच स्फूर्त आंदोलन या पेपर लीक के मुद्दे पर छात्रों का सड़क पर आना, लोकतांत्रिक एवं संवैधानिक अधिकारों पर बढ़ते हमलों के बीच मजदूर-किसान एकता के आधार पर जनपक्षीय नीतियों के लिए संघर्ष को मजबूत करना समय की आवश्यकता है.