बाराबंकी में AISF का 90वा स्थापना दिवस मनाया गया, 23 राज्यों के स्टूडेंट्स ने शिरकत की
भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एआईएसएफ का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 13, 2026 at 1:10 PM IST
बाराबंकी: जनपद के गांधी भवन में 12 अगस्त 2026 बुधवार को आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का 90वा स्थापना दिवस मनाया गया. दो दिवसीय स्थापना दिवस की शुरुआत झंडारोहण और पैदल मार्च कार्यक्रम से हुई. इस कार्यक्रम में 23 राज्यों के स्टूडेंट्स ने शिरकत की.
बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंची ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, अमरजीत कौर का सिख काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने अंगवस्त्र एवं तलवार भेंटकर स्वागत किया.
इस मौके पर अमरजीत कौर ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एआईएसएफ का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है. एआईएसएफ के हेमू कालानी, कनकलता बरुआ के साथ कई सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया. उन्होंने देश के वर्तमान एजुकेशन सिस्टम पर भी प्रहार किया. कहा, आए दिन हो रहे पेपर लीक सरकार के गलत पॉलिसियों का नतीजा है.
इस मौके पर एआईएसएफ के शिवा रेड्डी ने कहा कि एआईएसएफ की स्थापना 12 अगस्त 1936 को लखनऊ में हुई थी. उसी साहस, ऊर्जा और संघर्ष की भावना के साथ एआईएसएफ आज भी सार्वजनिक शिक्षा और छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष कर रहा है.
इस मौके पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन के राष्ट्रीय महासचिव दिनेश श्री रंगराजन, एआईएसएफ नेता रौशन कुमार, विश्वजीत कुमार, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी राज्य परिषद सदस्य रणधीर सिंह सुमन, बृज मोहन वर्मा समेत तमाम नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे.
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