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बाराबंकी में AISF का 90वा स्थापना दिवस मनाया गया, 23 राज्यों के स्टूडेंट्स ने शिरकत की

AISF का 90वा स्थापना दिवस मनाया गया ( Photo Credit; ETV Bharat )

बाराबंकी: जनपद के गांधी भवन में 12 अगस्त 2026 बुधवार को आल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन का 90वा स्थापना दिवस मनाया गया. दो दिवसीय स्थापना दिवस की शुरुआत झंडारोहण और पैदल मार्च कार्यक्रम से हुई. इस कार्यक्रम में 23 राज्यों के स्टूडेंट्स ने शिरकत की.

बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में पहुंची ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव, अमरजीत कौर का सिख काउंसिल ऑफ इंडिया के पदाधिकारियों ने अंगवस्त्र एवं तलवार भेंटकर स्वागत किया.

एआईएसएफ का बड़ा गौरवशाली इतिहास (Photo Credit; ETV Bharat)

इस मौके पर अमरजीत कौर ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एआईएसएफ का बड़ा गौरवशाली इतिहास रहा है. एआईएसएफ के हेमू कालानी, कनकलता बरुआ के साथ कई सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम में अपने प्राणों का बलिदान दिया. उन्होंने देश के वर्तमान एजुकेशन सिस्टम पर भी प्रहार किया. कहा, आए दिन हो रहे पेपर लीक सरकार के गलत पॉलिसियों का नतीजा है.

