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झारखंड के छात्र आंदोलन को समर्थन, 7 मार्च को AISA के नेतृत्व में विधानसभा मार्च, नेहा बोरा होंगी शामिल

JPSC-JSSC में गड़बड़ी को लेकर AISA ने छात्रों के आंदोलन को अपना समर्थन दिया है. 7 अगस्त को AISA का विधानसभा मार्च होगा.

JPSC JSSC student protests in Jharkhand
JPSC आंदोलन (फाइल फोटो -Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 1:20 PM IST

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रांची : झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे छात्र आंदोलन के बीच 7 अगस्त को AISA यानी ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन के बैनर तले विधानसभा मार्च की घोषणा की गई है. संगठन का दावा है कि इस मार्च में राज्य के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में छात्र और संगठनों के प्रतिनिधि शामिल होंगे. मार्च की शुरुआत सुबह 11 बजे बिरसा चौक से होगी और इसके बाद छात्र विधानसभा की ओर कूच करेंगे. यह जानकारी AISA के राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने ईटीवी भारत को दी है.

नेहा बोरा रहेंगी मार्च का प्रमुख चेहरा

इस विधानसभा मार्च में AISA की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा भी शामिल होंगी. नेहा बोरा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हैं. वह राष्ट्रीय स्तर पर उस समय चर्चा में आई थीं, जब उन्होंने मेडिकल प्रवेश परीक्षा से जुड़े मुद्दों, पेपर लीक की निष्पक्ष जांच और परीक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता की मांग को लेकर नई दिल्ली के जंतर-मंतर पर लंबा अनशन किया था. रांची में होने वाले विधानसभा मार्च में उनकी मौजूदगी को आंदोलन के लिए अहम माना जा रहा है.

7 मार्च को AISA के नेतृत्व में विधानसभा मार्च (सोर्स - AISA)

विस मार्च से पहले आंदोलनरत छात्रों से मुलाकात

AISA के राज्य सचिव त्रिलोकी नाथ ने ईटीवी भारत को बताया कि विधानसभा मार्च शुरू होने से पहले नेहा बोरा के नेतृत्व में संगठन का प्रतिनिधिमंडल जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंचकर आंदोलन कर रहे छात्रों से मुलाकात करेगा. इसके बाद सभी छात्र बिरसा चौक पहुंचेंगे और वहीं से विधानसभा मार्च की शुरुआत होगी.

मार्च के दौरान पुलिस से नहीं चाहते टकराव

त्रिलोकी नाथ का कहना है कि संगठन का उद्देश्य शांतिपूर्ण ढंग से अपनी बात सरकार तक पहुंचाना है. उन्होंने कहा कि आंदोलन की रूपरेखा टकराव की नहीं है. हालांकि, यदि पुलिस जरूरत से ज्यादा सख्ती करती है या छात्रों को आगे बढ़ने से रोकती है, तो छात्र अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़ेंगे.

10 अगस्त के विस घेराव में भी रहेगा AISA

AISA ने साफ किया है कि वह 10 अगस्त को प्रस्तावित विधानसभा घेराव में भी आंदोलनरत छात्रों के साथ रहेगा. संगठन के अनुसार, उसके कई कार्यकर्ता और छात्र पहले से ही जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में मौजूद हैं और भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं. त्रिलोकी नाथ ने कहा कि अलग-अलग संगठन अपने-अपने तरीके से इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं और छात्रों को न्याय दिलाने की कोशिश कर रहे हैं.

जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में डटे हैं छात्र

रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले कई दिनों से छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं. यहां छात्र भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की निष्पक्ष जांच, दोषियों पर कार्रवाई और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया की मांग कर रहे हैं. धरनास्थल पर छात्र दिन-रात डटे हुए हैं और विभिन्न छात्र संगठनों का समर्थन भी उन्हें मिल रहा है. अब AISA ने भी इस आंदोलन के साथ खुलकर खड़े होने का ऐलान किया है.

आंदोलन स्थल पर बुनियादी सुविधाओं की मांग

AISA ने राज्य सरकार से मांग की है कि जहां छात्र आंदोलन कर रहे हैं, वहां तत्काल मेडिकल टीम की तैनाती की जाए. इसके अलावा पीने के पानी, शौचालय, पर्याप्त रोशनी और पंखों जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं ताकि आंदोलन कर रहे छात्रों को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े.

भर्ती परीक्षाओं को लेकर AISA की मांगें

संगठन ने सरकार के सामने कई मांगें रखी हैं. इनमें 14वीं JPSC और JSSC-CGL परीक्षा रद्द करने, पेपर लीक और कथित धांधली के सभी आरोपियों पर सख्त कार्रवाई, JPSC के तत्कालीन अध्यक्ष एल. खियांगते समेत सभी आरोपितों की निष्पक्ष जांच, JPSC-JET का परिणाम जल्द जारी करने, समयबद्ध परीक्षा कैलेंडर लागू करने, ब्लैकलिस्टेड निजी एजेंसियों के बजाय सरकार की ओर से पारदर्शी भर्ती परीक्षा कराने, स्थानीय नियोजन नीति के अनुरूप नियमित रोजगार देने और मुख्यमंत्री से आंदोलनरत छात्रों के साथ तत्काल संवाद कर समाधान की गारंटी देने की मांग शामिल है.

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