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छात्रों पर पुलिसिया दमन के विरोध में आइसा का प्रतिवाद दिवस, जिम्मेदार पुलिस पर की कार्रवाई की मांग

संसद मार्च के दौरान छात्रों पर पुलिसिया दमन के खिलाफ रांची में आइसा ने एक दिवसीय प्रतिवाद कर जिम्मेदार पुलिस पर कार्रवाई की मांग की.

AISA PROTEST IN RANCHI
रांची में प्रदर्शन करते छात्र-छात्राएं (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 10:01 AM IST

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रांची: पेपर लीक, एनटीए को भंग कर पारदर्शी एवं जवाबदेह परीक्षा व्यवस्था लागू करने और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर 20 जुलाई को छात्रों ने संसद मार्च किया था. इस दौरान छात्रों पर दिल्ली पुलिस ने बर्बरता और लाठीचार्ज किया था. जिसके विरोध में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के देशव्यापी आह्वान पर रांची के अल्बर्ट एक्का चौक पर प्रतिवाद दिवस आयोजित किया गया.

शांतिपूर्ण प्रदर्शन लोकतंत्रिक अधिकार है: त्रिलोकीनाथ

आइसा झारखंड राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस का लाठीचार्ज हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला के समान है. उन्होंने संसद मार्च के दौरान के दौरान छात्रों के साथ बर्बरता के जिम्मेदार पुलिस अधिकारी को तत्काल बर्खास्त कर निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की. वहीं रांची जिला AISA अध्यक्ष विजय कुमार ने कहा कि छात्रों पर हुए दमन के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी दुर्भाग्यपूर्ण है. सरकार को जवाबदेही लेते हुए छात्रों की लोकतांत्रिक मांगों पर कार्रवाई करनी चाहिए.

दोषी पुलिसकर्मियों पर हो कार्रवाई: संजना मेहता

आइसा जिला सचिव संजना मेहता ने कहा कि लाठीचार्ज के दौरान कई पुलिसकर्मी बिना नेम प्लेट के मौजूद थे, जो नियमों का उल्लंघन है. उन्होंने दोषी पुलिसकर्मियों की पहचान कर कार्रवाई की मांग की. आइसा द्वारा इस प्रतिवाद दिवास के मौके पर राकेश बड़ाइक, आकाश रंजन, नौरीन अख्तर, शिव उरांव, सुहानी मेहता, शालीन कुमार, सौरभ बेदिया, ओवेद एवं अंकित सिंह सहित बड़ी संख्या में छात्र और युवा उपस्थित रहे.

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