BHU में ABVP ने अराजकता के खिलाफ आवाज उठाई; AISA और NSUI ने सरकार को घेरा
एबीवीपी ने देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा धूमिल करने वालों पर नाराजगी जताई.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 6:58 AM IST
वाराणसी: दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बन गया है. कहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो कहीं आईसा और एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास यह प्रदर्शन हो रहे हैं.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के तरफ से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बाहर लोकतंत्र अपनाओ, अराजकता हटाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के जरिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा धूमिल करने वालों पर नाराजगी जताई.
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के विपक्ष की मानसिकता पर सवाल उठाए. अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्र नेता पुनीत और पल्लव का कहना था कि यह मुद्दा बेहद गंभीर है. भारत का निर्वाचन आयोग स्वायत्त संवैधानिक संस्था है, जो संवैधानिक मूल्य और निर्धारित प्रक्रियाओं के आधार पर देश में निष्पक्ष निर्वाचन करवाता है.
इससे संबंधित किसी प्रक्रिया को लेकर किसी व्यक्ति या राजनीतिक दल को कोई आपत्ति है, तो वह संविधान और कानून के तहत स्पष्ट नियम व वैज्ञानिक मंच का प्रयोग कर सकता है.
एसआईआर प्रक्रिया में भी किसी पात्र मतदाता का नाम छूटने पर वह फिर से उसमें शामिल हो सकता है, लेकिन इस पर प्रश्न चिन्ह लगाना कहीं ना कहीं कुंठित मानसिकता दर्शाता है.
भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन और ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन के संयुक्त रूप से हुए प्रदर्शन में भी जनहित और लोकतांत्रिक मुद्दों को लेकर प्रोटेस्ट किया गया. प्रदर्शन के माध्यम से मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की गई.
वोट चोरी के आरोप के आधार पर आवाज उठाने वाले प्रदर्शनकारियों पर दिल्ली में पुलिस द्वारा की गई बर्बरता और अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की मांग कर रहे उनके माता-पिता की गिरफ्तारी के खिलाफ विरोध दर्ज करवाया गया.
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