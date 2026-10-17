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BHU में ABVP ने अराजकता के खिलाफ आवाज उठाई; AISA और NSUI ने सरकार को घेरा

AISA-NSUI ने सरकार को घेराय. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: दिल्ली में चल रहे विरोध प्रदर्शन के बीच काशी हिंदू विश्वविद्यालय भी विरोध-प्रदर्शन का केंद्र बन गया है. कहीं, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तो कहीं आईसा और एनएसयूआई लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं. बीएचयू स्थित विश्वनाथ मंदिर के पास यह प्रदर्शन हो रहे हैं.

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की काशी हिंदू विश्वविद्यालय इकाई के तरफ से काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर के बाहर लोकतंत्र अपनाओ, अराजकता हटाओ के नारे के साथ प्रदर्शन किया गया. प्रदर्शन के जरिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने देश की संवैधानिक और लोकतांत्रिक संस्थाओं की गरिमा धूमिल करने वालों पर नाराजगी जताई.