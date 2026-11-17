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देहरादून में AISA का सातवां राज्य सम्मेलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने बीजेपी पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा?

देहरादून पहुंची नेहा बोरा ( ETV Bharat )

नेहा बोरा ने पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीणों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी हत्याकांड, दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा व मतदाता सूची से नाम काटे जाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा. नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है.