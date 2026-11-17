देहरादून में AISA का सातवां राज्य सम्मेलन, राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा ने बीजेपी पर साधा निशाना, जानिए क्या कहा?
AISA राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा देहरादून में पार्टी के कार्यक्रम में शामिल होने आए थी. तभी उन्होंने बीजेपी सरकार पर हमला बोला.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 17, 2026 at 3:52 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के सातवां राज्य सम्मेलन आयोजित किया गया. इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए AISA राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा देहरादून पहुंची, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार पर विभिन्न मुद्दों को लेकर जमकर निशाना साधा है.
नेहा बोरा ने पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीणों की सुरक्षा, महिला सुरक्षा, अंकिता भंडारी हत्याकांड, दलितों और मुस्लिमों के खिलाफ हिंसा व मतदाता सूची से नाम काटे जाने जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरा. नेहा बोरा ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर कर रही है.
उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में पर्यावरण की स्थिति लगातार चिंताजनक बनी हुई है. बारिश और पर्यावरणीय असंतुलन के चलते गांव प्रभावित हो रहे हैं और लोग अपने पुश्तैनी गांव छोड़ने को मजबूर हैं. इसके बावजूद जब सरकार से ग्रामीणों की सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर सवाल पूछे जाते हैं तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिलता.
उन्होंने कहा कि देशभर में मुस्लिमों और दलितों के खिलाफ नफरत का माहौल बनाया जा रहा है और उत्तराखंड में भी इसे सामान्य बनाने की कोशिश हो रही है. उन्होंने महिला सुरक्षा का मुद्दा उठाते हुए अंकिता भंडारी हत्याकांड का जिक्र किया.
नेहा बोरा ने कहा कि अंकिता को न्याय दिलाने के लिए लंबे समय से प्रदेशभर में संघर्ष चल रहा है. पीड़ित परिवार भी लगातार न्याय की मांग कर रहा है, लेकिन मामले में सामने आए लोगों को लेकर कई सवाल अब भी बने हुए हैं. उन्होंने पीड़िता के चरित्र पर सवाल उठाए जाने को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया.
नेहा बोरा ने मतदाता सूची से बड़ी संख्या में नाम काटे जाने का आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तराखंड में लाखों आम मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं. उनका दावा है कि कई मामलों में मतदाताओं की जानकारी के बिना ही फॉर्म-7 और फॉर्म-8 के माध्यम से नाम हटाने या संशोधन की प्रक्रिया चलाई जा रही है. उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए गंभीर चिंता का विषय बताया.
उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में मतदान का अधिकार सबसे महत्वपूर्ण होता है और हर नागरिक को समान रूप से अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने का मौका मिलना चाहिए. अगर लोगों को बिना जानकारी दिए मतदाता सूची से बाहर किया जाता है तो यह लोकतांत्रिक व्यवस्था की भावना के खिलाफ है.
नेहा बोरा ने कहा कि जिस उत्तराखंड की कल्पना आंदोलन और संघर्षों के दौरान की गई थी, आज प्रदेश की परिस्थितियां उससे अलग दिखाई दे रही हैं. उन्होंने प्रदेश की मौजूदा समस्याओं के लिए भाजपा सरकार को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि सरकार को जनता के सवालों का जवाब देना चाहिए.
पढ़ें---