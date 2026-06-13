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दिल्ली में NTA दफ्तर के बाहर AISA के छात्र कार्यकर्ताओं का हंगामा, ज्ञापन सौंपने से पहले ही पुलिस ने रोका

AISA प्रतिनिधिमंडल CUET-PG और NEET-UG परीक्षाओं में हुई धांधलियों को लेकर ज्ञापन देने के लिए NTA के दफ्तर पहुंचे.

CUET-PG
NTA को अपना ज्ञापन सौंप नहीं पाए AISA संगठन के छात्र (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : June 13, 2026 at 6:19 PM IST

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नई दिल्‍ली: ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (AISA) के नेतृत्व में एक छात्र प्रतिनिधिमंडल CUET-PG और NEET-UG परीक्षाओं में हुई धांधलियों के संबंध में अपना ज्ञापन सौंपने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) के कार्यालय पहुंचे थे, लेकिन उन्हें दिल्ली पुलिस ने कार्यालय के बाहर ही रोक दिया. उन्हें अंदर अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया. छात्रों का आरोप है कि परीक्षाएं बिना किसी पूर्व सूचना के तय कार्यक्रम के बाद आयोजित की गईं, जिससे छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है. प्रदर्शनकारियों को कार्यालय में प्रवेश से रोकने के लिए भारी बैरिकेडिंग की गई.

संगठन के एक छात्र नोबिल ने नाराजगी जाहिर की. उन्‍होंने बताया कि हम NTA से जवाब चाहते हैं कि CUET-PG की परीक्षा में इतनी गड़बड़ी क्यों हुई. CUET-PG में साफ तौर पर स्कैम हो रहा है.आधिकारिक तारीख 27 मार्च और 30 तारीख तक परीक्षा हो चुकी थी. NTA से कोई भी आम छात्र नहीं मिल सकता. दिल्ली पुलिस बड़ी संख्या में गेट पर तैनात कर दी गई है. जबकि यह संस्था पूरी तरह प्राइवेट है इसका सरकार से कोई लेना-देना नहीं फिर इसका संरक्षण सरकार क्यों कर रही, गड़बड़ी की जांच नहीं हो रही है, जो छात्रों के साथ लगातार भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है. आज हम लोगों को ज्ञापन देने से भी गेट पर रोक दिया गया और हमें अंदर बैठे अधिकारियों से मिलने नहीं दिया गया.

NTA को ज्ञापन सौंप नहीं पाया AISA (ETV Bharat)

वहां पहुंचे एक अन्‍य छात्र नीतीश ने बताया कि CUET-PG की परीक्षा में कई गड़बड़ियां अब सामने आ रही है लगभग 3 महीने के बाद उसका आंसर शीट जारी किया गया. हमने देखा है कि लगभग 11 पेपर का एग्जाम दो शिफ्ट में कराया गया, जो 28 29 और 30 मार्च को कराया गया है. हम लोग आज एनटीए दफ्तर में ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे लेकिन यहां हमें गेट पर ही रोक दिया गया. जो परीक्षा करवाई गई, उसका नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं आया. स्‍पष्‍ट है कि NTA के द्वारा परीक्षा में गड़बड़ी की गई है इसलिए वह हम लोगों से मिलना नहीं चाहती है.

छात्र गुलाम वारिस ने बताया कि अभी हाल ही में NTA के द्वारा ली गई परीक्षा में कुप्रबंधन सामने आया. इसे लेकर हम AISA की तरफ से मेमोरेंडम देने एनटीए दफ्तर पहुंचे थे, लेकिन अंदर से अधिकारियों ने पुलिस वालों से कहा है कि वह हम लोगों से मिलना नहीं चाहते हैं. हम चाहते हैं कि ऐसी एजेंसी जो छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करती हो इन्हें रद्द करना चाहिए. छात्रों ने CUET-PG और NEET-UG परीक्षाओं में बड़े पैमाने पर धांधली और पेपर लीक का आरोप लगाया है. छात्रों के प्रतिनिधिमंडल द्वारा जवाबदेही की मांग करते समय NTA कार्यालय के बाहर भारी पुलिस बल और बैरिकेडिंग देखने को मिली. AISA ने NTA को पूरी तरह से भंग करने (Scrap NTA) और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग की है.

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