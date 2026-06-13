ETV Bharat / state

दिल्ली में NTA दफ्तर के बाहर AISA के छात्र कार्यकर्ताओं का हंगामा, ज्ञापन सौंपने से पहले ही पुलिस ने रोका

NTA को अपना ज्ञापन सौंप नहीं पाए AISA संगठन के छात्र ( Etv Bharat )