आइसा ने अपने 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए पोस्टर जारी किया, GEN-Z का नए हिंदुस्तान के निर्माण का संकल्प
सीपीआई (माले) की छात्र इकाई 'आइसा' का 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन 28 नवंबर को नागपुर में आयोजित किया जाएगा. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 31, 2026 at 8:42 PM IST
रांची: सीपीआई (माले) की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का 11 वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 28 से 30 नवंबर, 2026 तक नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित किया जाएगा. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार रांची में कार्यक्रम के दौरान पूरी जानकारी दी गयी. इस दौरान सम्मेलन के उद्देश्यों, देशभर में छात्र-युवाओं के बीच जारी आंदोलनों तथा झारखंड में आइसा की संगठनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों पर बात रखी गई साथ ही, GEN-Z के नए हिंदुस्तान के निर्माण के आह्वान के साथ सम्मेलन के पोस्टर का लोकार्पण किया गया.
AISA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैः विभा पुष्पादीप
प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए आइसा की राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पादीप ने कहा कि आज देश का छात्र-युवा वर्ग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, रोजगार और पारदर्शी परीक्षा व्यवस्था के सवालों पर सड़कों पर संघर्ष कर रहा है, शिक्षा के निजीकरण, शैक्षणिक संस्थानों की बदहाल स्थिति, लगातार सामने आ रही है. पेपर लीक और भर्ती परीक्षाओं में धांधली के खिलाफ उठ रही आवाजों को संगठित करने और उन्हें एक व्यापक आंदोलन की दिशा देने में आइसा अग्रणी भूमिका निभा रहा है.
आइसा ने छात्रों के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ीः आइसा की राज्य अध्यक्ष
उन्होंने कहा कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर NEET पेपर लीक के खिलाफ आंदोलन हो या झारखंड में रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से उठी JPSC-JSSC में धांधली और भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष की आवाज, आइसा ने हर मोर्चे पर छात्रों के लोकतांत्रिक और शैक्षणिक अधिकारों के लिए मजबूती से लड़ाई लड़ी है. आइसा का मानना है कि शिक्षा कोई विशेषाधिकार नहीं, बल्कि हर व्यक्ति का बुनियादी लोकतांत्रिक अधिकार है.
उन्होंने कहा कि आज जरूरत है कि छात्र-युवा अपनी ऊर्जा, आकांक्षाओं और संघर्षों को एकजुट करते हुए एक ऐसे नए हिंदुस्तान के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ें, जहां शिक्षा, रोजगार, समानता, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की गारंटी हो. इसी व्यापक संकल्प के साथ 28–30 नवंबर को नागपुर में आइसा का 11वां अखिल भारतीय सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है.
सदस्यता अभियान चलाया जा रहा हैः आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ
सम्मेलन की तैयारियों और संगठनात्मक गतिविधियों पर बात रखते हुए आइसा के राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ ने कहा कि झारखंड में सम्मेलन की तैयारी को लेकर व्यापक सदस्यता अभियान चलाया जा रहा है. राज्य के विभिन्न जिलों में जिला सम्मेलन, विश्वविद्यालय सम्मेलन और इकाई सम्मेलन आयोजित किए जा रहे हैं. इसके साथ ही संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए विभिन्न स्थानों पर संयोजन समितियों का गठन किया जा रहा है. हमारा प्रयास है कि राज्य के अधिक से अधिक छात्र-युवाओं को शिक्षा, रोजगार, लोकतंत्र और सामाजिक न्याय के संघर्ष से जोड़ते हुए सम्मेलन को व्यापक और ऐतिहासिक बनाया जाए.
प्रेस कॉन्फ्रेंस में आइसा की राज्य अध्यक्ष विभा पुष्पा दीप, राज्य सचिव त्रिलोकीनाथ, राज्य उपाध्यक्ष विजय कुमार, राज्य सह सचिव रितेश मिश्रा सहित मो. समी, सोनाली केवट और निखिल राज उपस्थित रहे.
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