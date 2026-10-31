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आइसा ने अपने 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन के लिए पोस्टर जारी किया, GEN-Z का नए हिंदुस्तान के निर्माण का संकल्प

पोस्टर के साथ AISA के कार्यकर्ता, राज्य सचिव और अध्यक्ष ( Etv Bharat )

रांची: सीपीआई (माले) की छात्र इकाई ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन का 11 वां अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन 28 से 30 नवंबर, 2026 तक नागपुर (महाराष्ट्र) में आयोजित किया जाएगा. ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन (आइसा) के 11वें अखिल भारतीय सम्मेलन की तैयारियों के सिलसिले में शनिवार रांची में कार्यक्रम के दौरान पूरी जानकारी दी गयी. इस दौरान सम्मेलन के उद्देश्यों, देशभर में छात्र-युवाओं के बीच जारी आंदोलनों तथा झारखंड में आइसा की संगठनात्मक और आंदोलनात्मक गतिविधियों पर बात रखी गई साथ ही, GEN-Z के नए हिंदुस्तान के निर्माण के आह्वान के साथ सम्मेलन के पोस्टर का लोकार्पण किया गया.

AISA एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा हैः विभा पुष्पादीप