इंडियन और अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी के बीच MOU, जानिए क्या होगा खास

एआईआरएस और एआरएस के बीच समझौता. वैज्ञानिक कार्यक्रमों, अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक आदान-प्रदान होगा.

AIRS and ARS MOU
इंडियन और अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी के बीच MOU (ETV Bharat Jaipur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : October 16, 2025 at 1:48 PM IST

2 Min Read
जयपुर: ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी (AIRS) और अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी (ARS) ने 12 अक्टूबर 2025 को इंडियानापोलिस अमेरिका में एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए. इस एमओयू के तहत दोनों देशों की अग्रणी पेशेवर संस्थाओं के बीच शैक्षणिक, रोगों का निदान करने या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने, चिकित्सा इतिहास और लक्षणों का विश्लेषण और अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं अतिरिक्त अधीक्षक और AIRS के डायरेक्टर डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि यह समारोह अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी (ARS) और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलरिंगोलॉजी-हेड एंड नेक सर्जरी (AAO-HNS) की वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर से 3,000 से अधिक विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए.

इस एमओयू का मुख्य मकसद भारत और अमेरिका के राइनोलॉजिस्टों के बीच एक स्थायी शैक्षणिक पुल का निर्माण करना है, ताकि चिकित्सा क्षेत्र और इलाज के क्षेत्र में हो रहे नए नवाचारों को एक दूसरे से साझा किया जा सके. इससे मरीजों को सबसे अधिक लाभ होगा और समय पर किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी मिल सकेगी. डॉ. मोहनीश ग्रोवर को विशेष रूप से इंडियानापोलिस आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध कार्य कोक्लियर मालफॉर्मेशन पर SMS क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया. यह वर्गीकरण अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर SMS मेडिकल कॉलेज के नाम से पहचाना जाता है.

सहयोग मिलेगा : समझौते पर ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी की ओर से प्रो. मोहनीश ग्रोवर और प्रो. रोहित शर्मा ने हस्ताक्षर किए, जबकि अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी की ओर से प्रो. केविन वेल्च और प्रो. डो-यॉन चो ने हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रो. देवयानी लाल और प्रो. एम्बर लूआंग, जो ARS की अंतरराष्ट्रीय समिति के प्रमुख सदस्य हैं, विशेष रूप से उपस्थित रहीं. डॉ. मोहनीश ग्रोवर पिछले तीन वर्षों से इस पहल पर लगातार कार्य कर रहे थे.

डॉक्टर ग्रोवर का कहना है कि यह समझौता दोनों सोसाइटियों के बीच संयुक्त वैज्ञानिक कार्यक्रमों, अनुसंधान सहयोग, शैक्षणिक आदान-प्रदान और विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे कई क्षेत्रों में सहयोग का मार्ग प्रशस्त करेगा. इस समझौते के तहत अब भारतीय ईएनटी विशेषज्ञों और युवा राइनोलॉजिस्टों को अंतरराष्ट्रीय अनुदान (grants) प्राप्त करने और अमेरिका में नाक, साइनस एवं स्कल-बेस सर्जरी के क्षेत्र में विशेष प्रशिक्षण पाने के अवसर मिलेंगे. यह सहयोग भारत के डॉक्टरों के लिए नई संभावनाओं के द्वार खोलेगा और चिकित्सा क्षेत्र में वैश्विक ज्ञान के आदान-प्रदान को प्रोत्साहित करेगा.

TAGGED:

RESEARCH COLLABORATION
ACADEMIC EXCHANGE
ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी
अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी
AIRS AND ARS MOU

