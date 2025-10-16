ETV Bharat / state

इंडियन और अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी के बीच MOU, जानिए क्या होगा खास

जयपुर: ऑल इंडिया राइनोलॉजी सोसाइटी (AIRS) और अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी (ARS) ने 12 अक्टूबर 2025 को इंडियानापोलिस अमेरिका में एक समझौता ज्ञापन (MOU) पर हस्ताक्षर किए. इस एमओयू के तहत दोनों देशों की अग्रणी पेशेवर संस्थाओं के बीच शैक्षणिक, रोगों का निदान करने या उनके बारे में जानकारी प्राप्त करने, चिकित्सा इतिहास और लक्षणों का विश्लेषण और अनुसंधान सहयोग को बढ़ाने के लिए किया गया है.

एसएमएस मेडिकल कॉलेज के वरिष्ठ प्रोफेसर एवं अतिरिक्त अधीक्षक और AIRS के डायरेक्टर डॉ. मोहनीश ग्रोवर ने बताया कि यह समारोह अमेरिकन राइनोलॉजिक सोसाइटी (ARS) और अमेरिकन एकेडमी ऑफ ओटोलरिंगोलॉजी-हेड एंड नेक सर्जरी (AAO-HNS) की वार्षिक बैठक के दौरान आयोजित किया गया, जिसमें दुनिया भर से 3,000 से अधिक विशेषज्ञ और प्रतिनिधि शामिल हुए.

इस एमओयू का मुख्य मकसद भारत और अमेरिका के राइनोलॉजिस्टों के बीच एक स्थायी शैक्षणिक पुल का निर्माण करना है, ताकि चिकित्सा क्षेत्र और इलाज के क्षेत्र में हो रहे नए नवाचारों को एक दूसरे से साझा किया जा सके. इससे मरीजों को सबसे अधिक लाभ होगा और समय पर किसी भी बीमारी के बारे में जानकारी मिल सकेगी. डॉ. मोहनीश ग्रोवर को विशेष रूप से इंडियानापोलिस आमंत्रित किया गया था, जहां उन्होंने अपने प्रसिद्ध कार्य कोक्लियर मालफॉर्मेशन पर SMS क्लासिफिकेशन प्रस्तुत किया. यह वर्गीकरण अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर SMS मेडिकल कॉलेज के नाम से पहचाना जाता है.