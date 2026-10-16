आईडीबीआई बैंक की बिक्री के प्रस्ताव पर AIRRBEA का कड़ा विरोध, सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था के हितों की रक्षा की मांग
आईडीबीआई बैंक की बिक्री के प्रस्ताव पर अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ ने कड़ा विरोध जताया है. रिपोर्ट-भुवन किशोर झा
Published : October 16, 2026 at 8:55 PM IST
रांचीः अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (AIRRBEA) ने आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की संयुक्त 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स से संबद्ध कंपनी को ₹52,878.08 करोड़ में बेचने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है. संगठन ने केंद्र सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था के व्यापक हितों की रक्षा करने की मांग की है.
झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नितेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की रक्षा करना देश की आर्थिक व्यवस्था व आम जनता के हित में आवश्यक है. AIRRBEA और उससे संबद्ध संगठन सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग व्यवस्था के निजीकरण व सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को निजी या विदेशी पूंजी के हवाले करने के प्रयासों का लगातार विरोध करते रहे हैं.
सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था के भविष्य पर चिंता
AIRRBEA ने कहा है कि आईडीबीआई बैंक अपनी पूर्ववर्ती कठिनाइयों से उबरकर लाभ अर्जित कर रहा है. ऐसे में बैंक का नियंत्रण विदेशी निवेशक को सौंपने के प्रस्ताव पर संगठन ने गंभीर चिंता जताई है. संगठन ने संसद में सरकारी हिस्सेदारी 51 प्रतिशत से नीचे नहीं जाने के संबंध में दिए गए आश्वासन का उल्लेख करते हुए सरकार से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की मांग की है. नितेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आर्थिक विकास, वित्तीय समावेशन और सामाजिक न्याय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत करना और कर्मचारियों के हितों की रक्षा करना आवश्यक है.
नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के भविष्य को लेकर चिंता
AIRRBEA ने नाबार्ड और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (RRBs) के भविष्य को लेकर भी चिंता जताई है. संगठन के अनुसार, सार्वजनिक स्वामित्व और संस्थागत सुरक्षा उपायों को कमजोर किए जाने से अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थान भी प्रभावित हो सकते हैं. नितेश कुमार मिश्रा ने कहा कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण अर्थव्यवस्था, किसानों, छोटे व्यवसायियों और आम जनता तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. इसलिए इन बैंकों के हितों की रक्षा करना और सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था को मजबूत बनाए रखना जरूरी है.
AIRRBEA ने केंद्र सरकार से आईडीबीआई बैंक की प्रस्तावित बिक्री पर पुनर्विचार करने, कर्मचारियों के वेतन, पदोन्नति, पेंशन और सेवा शर्तों की सुरक्षा सुनिश्चित करने व सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के हितों की रक्षा करने की मांग की है. संगठन ने सभी लोकतांत्रिक ट्रेड यूनियनों, बैंक कर्मचारियों और सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मियों से सार्वजनिक स्वामित्व की रक्षा के लिए एकजुट होने का आह्वान किया है. AIRRBEA का मानना है कि सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग राष्ट्रीय संपत्ति है. इसे मजबूत किया जाना चाहिए, न कि निजी या विदेशी हितों को सौंप दिया जाना चाहिए.
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