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आईडीबीआई बैंक की बिक्री के प्रस्ताव पर AIRRBEA का कड़ा विरोध, सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था के हितों की रक्षा की मांग

झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ का लोगो. ( फोटो-ईटीवी भारत )

रांचीः अखिल भारतीय क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ (AIRRBEA) ने आईडीबीआई बैंक में भारत सरकार और भारतीय जीवन बीमा निगम (LIC) की संयुक्त 60.72 प्रतिशत हिस्सेदारी कनाडा की फेयरफैक्स फाइनेंशियल होल्डिंग्स से संबद्ध कंपनी को ₹52,878.08 करोड़ में बेचने के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी दिए जाने पर कड़ा विरोध जताया है. संगठन ने केंद्र सरकार से इस निर्णय पर पुनर्विचार करने और सार्वजनिक बैंकिंग व्यवस्था के व्यापक हितों की रक्षा करने की मांग की है.

झारखंड ग्रामीण बैंक कर्मचारी संघ के महासचिव नितेश कुमार मिश्रा ने कहा कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थानों की रक्षा करना देश की आर्थिक व्यवस्था व आम जनता के हित में आवश्यक है. AIRRBEA और उससे संबद्ध संगठन सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग व्यवस्था के निजीकरण व सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों को निजी या विदेशी पूंजी के हवाले करने के प्रयासों का लगातार विरोध करते रहे हैं.