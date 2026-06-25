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गोरखपुर में बनेगा एयरपोर्ट जैसा बस टर्मिनल, फंक्शनल कांप्लेक्स, होटल और रेस्टोरेंट, शुरू हुई प्रक्रिया

गोरखपुर: पिछले 9 साल से गोरखपुर को जिस सौगात की उम्मीद थी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 100 करोड़ की लागत से 14416 वर्ग मीटर में शहर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के निर्माण का रास्ता साफ है. इस टर्मिनल में यात्रियों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें वातानुकूलित विश्राम स्थल के अलावा मल्टी फंक्शनल कांप्लेक्स, होटल और रेस्टोरेंट बनेंगे. टर्मिनल का लुक एयरपोर्ट जैसा होगा.

गोरखपुर में बनेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल. (Video Credit; ETV Bharat)

9 साल से इस बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी. करीब एक दर्जन से अधिक बार इसका टेंडर निकाला गया लेकिन पीपीपी मॉडल पर इसे बनाने के लिए कोई कंपनी आगे नहीं आ रही थी. इस वर्ष हुए करीब एक माह पहले महाराष्ट्र की एक कंपनी ने टेंडर हासिल किया है. जिसके बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है. बस अड्डे की मिट्टी जांच के लिए भेजी गई है, जिसकी सकारात्मक रिपोर्ट के बाद निर्माण और शिलान्यास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके बन जाने से प्रमुख प्रदेशों की सीधी बस सेवा शुरू हो जाएगी. खास बात यह होगी कि इसको रेलवे स्टेशन से फुट ओवर ब्रिज के जरिये जोड़ा भी जाएगा, जिससे यात्रियों का दोनों जगह पर आसानी से आना जाना हो सकेगा.



क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने इस संबंध में बताया कि गोरखपुर में यह अंतरराज्यीय बस स्टेशन, लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर बनेगा. अगले 50 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां आधुनिक और व्यवस्थित टर्मिनल का निर्माण होगा. जहां लोगों को उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा रेलवे बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और बस स्टेशन भी बदहाली की दौर से गुजर रहा है.