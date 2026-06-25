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गोरखपुर में बनेगा एयरपोर्ट जैसा बस टर्मिनल, फंक्शनल कांप्लेक्स, होटल और रेस्टोरेंट, शुरू हुई प्रक्रिया

धरातल पर उतरेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल, चिन्हित जमीन की मिट्टी जांच के लिए भेजी गई.

गोरखपुर में बनेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल.
गोरखपुर में बनेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 25, 2026 at 5:51 PM IST

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Updated : June 25, 2026 at 6:17 PM IST

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गोरखपुर: पिछले 9 साल से गोरखपुर को जिस सौगात की उम्मीद थी, उसकी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. 100 करोड़ की लागत से 14416 वर्ग मीटर में शहर में इंटर स्टेट बस टर्मिनल (ISBT) के निर्माण का रास्ता साफ है. इस टर्मिनल में यात्रियों को सभी अत्याधुनिक सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें वातानुकूलित विश्राम स्थल के अलावा मल्टी फंक्शनल कांप्लेक्स, होटल और रेस्टोरेंट बनेंगे. टर्मिनल का लुक एयरपोर्ट जैसा होगा.

गोरखपुर में बनेगा इंटर स्टेट बस टर्मिनल. (Video Credit; ETV Bharat)

9 साल से इस बस अड्डे के निर्माण की प्रक्रिया चल रही थी. करीब एक दर्जन से अधिक बार इसका टेंडर निकाला गया लेकिन पीपीपी मॉडल पर इसे बनाने के लिए कोई कंपनी आगे नहीं आ रही थी. इस वर्ष हुए करीब एक माह पहले महाराष्ट्र की एक कंपनी ने टेंडर हासिल किया है. जिसके बाद निर्माण की प्रक्रिया आगे बढ़ी है. बस अड्डे की मिट्टी जांच के लिए भेजी गई है, जिसकी सकारात्मक रिपोर्ट के बाद निर्माण और शिलान्यास की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी. इसके बन जाने से प्रमुख प्रदेशों की सीधी बस सेवा शुरू हो जाएगी. खास बात यह होगी कि इसको रेलवे स्टेशन से फुट ओवर ब्रिज के जरिये जोड़ा भी जाएगा, जिससे यात्रियों का दोनों जगह पर आसानी से आना जाना हो सकेगा.

क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने इस संबंध में बताया कि गोरखपुर में यह अंतरराज्यीय बस स्टेशन, लखनऊ के आलमबाग बस स्टेशन की तर्ज पर बनेगा. अगले 50 वर्ष की आवश्यकताओं को देखते हुए यहां आधुनिक और व्यवस्थित टर्मिनल का निर्माण होगा. जहां लोगों को उच्च स्तरीय सुविधा मिलेगी. उन्होंने कहा कि मौजूदा रेलवे बस स्टेशन पर यात्रियों की भीड़ बढ़ रही है और बस स्टेशन भी बदहाली की दौर से गुजर रहा है.

ISBT का निर्माण कार्य शुरू होने के साथ बस स्टेशन को दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा. वर्कशॉप की शिफ्टिंग राप्ती नगर में की जा चुकी है. बताया कि गोरखपुर बस स्टेशन से विभिन्न रूटों पर प्रतिदिन लगभग 1200 बसें चलती हैं. सामान्य दिनों में यहां से 50 से 60 हजार यात्री आवागमन करते हैं. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने गोरखपुर के अलावा उत्तर प्रदेश के 23 प्रमुख बस स्टेशनों को निर्माण के लिए 90 साल के लीज पर दिया है.

क्षेत्रीय प्रबंधक ने बताया कि गोरखपुर बस टर्मिनल में अलग-अलग क्षेत्र में चलने वाली बसों के लिए अलग-अलग प्लेटफार्म होंगे. स्टेशन परिसर में ही इलेक्ट्रिक वाहनों के संचालन के लिए चार्जिंग पॉइंट भी बनाए जाएंगे. सुरक्षा के लिए पूरे परिसर में सीसी कैमरे लगेंगे. यात्रियों को हर पल बसों की अपडेट जानकारी मिलती रहेगी. यही नहीं, साधारण और एसी श्रेणी की बसें भी समय सारिणी से संचालित होगी. यात्रियों के विश्राम के लिए वातानुकूलित प्रतीक्षालय के बगल में कैंटीन बनेगा.

मनोरंजन के साधन में यात्रियों के साथ बच्चों का भी ध्यान रखा जाएगा. झूले और टीवी की भी व्यवस्था होगी. सुविधा संपन्न सुसज्जित वातानुकूलित विश्राम स्थल के अलावा मल्टी फंक्शनल कांप्लेक्स, होटल और रेस्टोरेंट भी बनेंगे. नेपाल और बिहार से सटा होने की वजह से यहां यात्रियों की भीड़ बढ़ती है और अन्य प्रदेशों के जाने के लिए दबाव भी बनता है. जिसकी कमी यह बस अड्डा पूरी कर देगा. यहां के टर्मिनल का लुक एयरपोर्ट जैसा होगा. रेल के साथ-साथ सड़क मार्ग की बेहतर कनेक्टिविटी लोगों को सुरक्षित और सुगम यात्रा का अवसर देगी.

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Last Updated : June 25, 2026 at 6:17 PM IST

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