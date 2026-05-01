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रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट, नहीं कर पाओगे फर्क, यात्रियों को मिलेगी हाई क्लास फैसिलिटी

रायपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर डेवलेप किया जा रहा है.अधिकारियों की माने तो ये काम ढाई साल में पूरा होगा.

Development of station on the lines of airport
एयरपोर्ट की तर्ज पर स्टेशन का डेवलेपमेंट (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : May 1, 2026 at 3:00 PM IST

3 Min Read
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रायपुर : रायपुर रेल मंडल के रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन को मेजर स्टेशन डेवलपमेंट के तहत रिनोवेट किया जा रहा है. रायपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है.रायपुर रेलवे स्टेशन पर काम पूरा होने के बाद रेलयात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. लेकिन इसके लिए रेलयात्रियों को लगभग ढाई साल का और इंतजार करना होगा. इस मेजर स्टेशन डेवलपमेंट के तहत कुछ जगहों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ ही रिनोवेशन के दौरान टूट-फूट भी हो रही है. मूलभूत कमी या सुविधाओं को पूरा करने के लिए रेल मंडल सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन, पंखे और स्टील बेंच भी लगा रहा है.

प्लेटफॉर्म में यात्री सुविधाओं को दिया जा रहा बढ़ावा

रायपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि रायपुर रेलवे स्टेशन को मेजर डेवलपमेंट स्टेशन के तहत रिनोवेट किया जा रहा है. 450 करोड़ रुपए की लागत से यह काम हो रहा है. रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर 7 तक मूलभूत सुविधाओं में चेयर, पंखा और पानी की समस्याओं को दूर करने का प्लान है. इसमें आने वाले 10 दिनों में प्लेटफॉर्म में 65 स्टील के बेंच के साथ ही पंखों की कमी को भी दूर किया जाएगा.

यात्रियों को मिलेगी एलिट क्लास सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मूलभूत सुविधाओं पर दिया जा रहा है जोर

सीनियर डीसीएम ने बताया कि इस दौरान रेलवे लगभग 200 पंखे भी लगा रहा है.सुरक्षा के लिहाज से वर्तमान में रेल यात्रियों के साथ ही अन्य लोगों का आना-जाना भी हो रहा है, जिसमें कॉन्ट्रेक्टर मजदूर जैसे लोग रेलवे स्टेशन परिसर और प्लेटफार्म में आना-जाना कर रहे हैं. लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए 90 सीसीटीवी आने वाले एक महीने में इंस्टॉल कर दिए जाएंगे.

Airport like facilities available in railway station
रेलवे स्टेशन में मिलेंगी एयरपोर्ट जैसी सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

सभी प्लेटफॉर्म पर वॉटर वेंडिंग मशीन और प्याऊ की भी व्यवस्था की जानी है. स्टेशन परिसर में कुछ जगहों पर ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगी हुई है. रायपुर में इसका रिस्पांस भी अच्छा मिल रहा है. पूरे SECR में सबसे ज्यादा ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन लगाई गई है- अवधेश कुमार त्रिवेदी , सीनियर DCM

Passenger facilities in raipur railway
रायपुर रेलवे स्टेशन में बढ़ेंगी यात्री सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

आपको बता दें कि आने वाले दिनों में रायपुर रेलवे स्टेशन में ऑटोमेटिक टिकट वेंडिंग मशीन वॉशरूम, पार्किंग एरिया और कुछ शॉप के आसपास भी लगाए जाएंगे. जहां पर रेलयात्रियों की भीड़ ज्यादा होती है, जिससे रेल यात्रियों को टिकट में किसी तरह की कोई समस्या ना हो. उन्हें आसानी से टिकट अपने गंतव्य तक के लिए मिल सके.

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