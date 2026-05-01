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रेलवे स्टेशन है या एयरपोर्ट, नहीं कर पाओगे फर्क, यात्रियों को मिलेगी हाई क्लास फैसिलिटी

रायपुर : रायपुर रेल मंडल के रायपुर और दुर्ग रेलवे स्टेशन को मेजर स्टेशन डेवलपमेंट के तहत रिनोवेट किया जा रहा है. रायपुर रेलवे स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर बनाया जा रहा है.रायपुर रेलवे स्टेशन पर काम पूरा होने के बाद रेलयात्रियों को एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं मिलेंगी. लेकिन इसके लिए रेलयात्रियों को लगभग ढाई साल का और इंतजार करना होगा. इस मेजर स्टेशन डेवलपमेंट के तहत कुछ जगहों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी के साथ ही रिनोवेशन के दौरान टूट-फूट भी हो रही है. मूलभूत कमी या सुविधाओं को पूरा करने के लिए रेल मंडल सीसीटीवी कैमरा, ऑटोमेटिक टिकट वेडिंग मशीन, पंखे और स्टील बेंच भी लगा रहा है.





प्लेटफॉर्म में यात्री सुविधाओं को दिया जा रहा बढ़ावा



रायपुर रेल मंडल के सीनियर DCM अवधेश कुमार त्रिवेदी ने बताया कि रायपुर रेलवे स्टेशन को मेजर डेवलपमेंट स्टेशन के तहत रिनोवेट किया जा रहा है. 450 करोड़ रुपए की लागत से यह काम हो रहा है. रायपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से लेकर 7 तक मूलभूत सुविधाओं में चेयर, पंखा और पानी की समस्याओं को दूर करने का प्लान है. इसमें आने वाले 10 दिनों में प्लेटफॉर्म में 65 स्टील के बेंच के साथ ही पंखों की कमी को भी दूर किया जाएगा.

यात्रियों को मिलेगी एलिट क्लास सुविधा (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

मूलभूत सुविधाओं पर दिया जा रहा है जोर