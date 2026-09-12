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दिल्ली के वसंत कुंज में एयरलाइन कैप्टन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

मामले में सफदरजंग अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. फिलहाल मौत की वजह को लेकर स्थिति साफ नहीं है.

दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित होटल द ग्रैंड
दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित होटल द ग्रैंड (File Photo)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : September 12, 2026 at 7:59 PM IST

3 Min Read
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नई दिल्ली: दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित होटल में एक एयरलाइन कैप्टन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. कैप्टन होटल के कमरे में बेहोश और बेसुध हालत में मिला. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाना इलाके का है. जानकारी के मुताबिक मृतक एक एयरलाइन में कैप्टन के तौर पर कार्यरत था और उसने 10 सितंबर को वसंत कुंज स्थित होटल में चेक-इन किया था.

11 सितंबर की शाम मृतक के भाई ने होटल मैनेजर से संपर्क किया. भाई ने बताया कि वह लगातार कैप्टन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है. इसके बाद होटल मैनेजर मृतक के कमरे पर पहुंचा. डीसीपी साउथ वेस्ट के मुताबिक, होटल का कमरा अंदर से बंद था. काफी कोशिश के बाद भी जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो होटल के 'मास्टर की' की मदद से कमरे को खोला गया. अंदर कैप्टन बेहोश और बेसुध हालत में पड़ा मिला.

दिल्ली के होटल में एयरलाइन कैप्टन की मौत

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद वसंत कुंज नॉर्थ थाने की पुलिस टीम तुरंत होटल पहुंची. कैप्टन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया और घटनास्थल की जांच कराई गई.

पुलिस को पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार

मामले में 12 सितंबर को सफदरजंग अस्पताल में मृतक के शव का पोस्टमार्टम कराया गया है. फिलहाल मौत की वजह को लेकर स्थिति साफ नहीं है. पुलिस पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट का इंतजार कर रही है. डीसीपी साउथ वेस्ट अमित गोयल के मुताबिक, मृतक एयरलाइन में कैप्टन था और होटल में ठहरा हुआ था. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और पोस्टमार्टम कराया गया है. मौत के कारणों का पता डॉक्टरों की फाइनल राय मिलने के बाद ही चल सकेगा.

फिलहाल इस मामले में बीएनएसएस की धारा 194 के तहत इनक्वेस्ट की कार्रवाई की जा रही है. पुलिस होटल के स्टाफ और मृतक के परिजनों से भी जानकारी जुटा रही है. आखिर एक एयरलाइन कैप्टन की होटल के कमरे में मौत कैसे हुई, इसका जवाब अब पोस्टमार्टम की फाइनल रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद ही सामने आएगा.

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