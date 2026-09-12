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दिल्ली के वसंत कुंज में एयरलाइन कैप्टन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, जांच में जुटी पुलिस

नई दिल्ली: दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में स्थित होटल में एक एयरलाइन कैप्टन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है. कैप्टन होटल के कमरे में बेहोश और बेसुध हालत में मिला. उसे तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने मामले में जांच शुरू कर दी है. मामला वसंत कुंज नॉर्थ थाना इलाके का है. जानकारी के मुताबिक मृतक एक एयरलाइन में कैप्टन के तौर पर कार्यरत था और उसने 10 सितंबर को वसंत कुंज स्थित होटल में चेक-इन किया था.

11 सितंबर की शाम मृतक के भाई ने होटल मैनेजर से संपर्क किया. भाई ने बताया कि वह लगातार कैप्टन से संपर्क करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं मिल रहा है. इसके बाद होटल मैनेजर मृतक के कमरे पर पहुंचा. डीसीपी साउथ वेस्ट के मुताबिक, होटल का कमरा अंदर से बंद था. काफी कोशिश के बाद भी जब अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो होटल के 'मास्टर की' की मदद से कमरे को खोला गया. अंदर कैप्टन बेहोश और बेसुध हालत में पड़ा मिला.

दिल्ली के होटल में एयरलाइन कैप्टन की मौत

घटना की जानकारी पुलिस को दी गई, जिसके बाद वसंत कुंज नॉर्थ थाने की पुलिस टीम तुरंत होटल पहुंची. कैप्टन को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने क्राइम टीम को भी मौके पर बुलाया और घटनास्थल की जांच कराई गई.