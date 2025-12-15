ETV Bharat / state

नए साल से पहले दिल्ली से भुंतर का हवाई किराया हुआ सस्ता, सप्ताह में 5 दिन उड़ान

बाहरी राज्यों से हिमाचल आने वालों के लिए अच्छी खबर है. दिल्ली से भुंतर के किराए में भारी कटौती हुई है.

Airfares from Delhi to Bhuntar
दिल्ली से भुंतर के किराए में कटौती (FILE)
कुल्लू: बाहरी राज्यों से हिमाचल प्रदेश के जिला कुल्लू घूमने आने वाले सैलानियों के लिए एक राहत भरी खबर है. एलायंस एयर हवाई सेवा ने दिल्ली से भुंतर तक हवाई किराया में भारी कटौती की है. ऐसे में अब क्रिसमस और नए साल का जश्न मनाने आ रहे सैलानियों को हवाई सेवा का भी लाभ मिलेगा. एलायंस एयर के द्वारा 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक राहत प्रदान की गई है.

दिल्ली से भुंतर का हवाई किराया हुआ सस्ता

ऐसे में अब दिल्ली से भुंतर आ रहे सैलानियों को 8 हजार रुपए प्रति सीट मिलेगी. हालांकि इससे पहले यह किराया ₹15000 से लेकर 18000 रुपए तक था. लेकिन एलायंस एयर के द्वारा क्रिसमस और नए साल के जश्न को देखते हुए किराए में कटौती की गई है. इसके अलावा पहले दिल्ली से भुंतर के लिए सप्ताह के चार दिन हवाई उड़ान होती थी. अब इसे भी 5 दिन कर दिया गया है.

Airfares from Delhi to Bhuntar
कुल्लू-मनाली हवाई अड्डा (Kullu-Manali Airport)

दिल्ली से भुंतर के हवाई किराए में भारी कटौती

  1. दिल्ली से भुंतर आने वाले सैलानियों को 8,000 रुपए प्रति सीट खर्च करने होंगे.
  2. पहले एक सीट के लिए खर्च करने पड़ते थे 15,000 से 18,000 रुपए.
  3. दिल्ली से भुंतर के लिए सप्ताह में पांच दिन उड़ान.
  4. 16 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी तक किराए में राहत.

इस दिन नहीं होगी उड़ान

शुक्रवार और रविवार को यह हवाई उड़ान नहीं होगी और सप्ताह के बाकी दिनों में लोग इस यात्रा का लाभ उठा सकते हैं. ऐसे में हवाई सेवा के किराए में कटौती से जिला कुल्लू के पर्यटन कारोबार को भी काफी फायदा होगा. विंटर सीजन को ध्यान में रखते हुए कुल्लू मनाली में भी होटल कारोबारी ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है और यहां सैलानियों की आवाजाही भी अब पहले के मुकाबले अधिक हो गई है. वहीं, मौसम विभाग के द्वारा भी पहाड़ों पर बर्फबारी होने की चेतावनी दी गई है. बर्फबारी को देखने के लिए भी बाहरी राज्यों से सैलानी लगातार यहां ट्रैवल एजेंट से संपर्क कर रहे हैं. ताकि वह क्रिसमस और नए साल का जश्न धूमधाम से मना सके.

ऑनलाइन बुक करा सकते हैं एयर टिकट

कुल्लू में ट्रैवल एजेंसी संचालक अभिनव वशिष्ठ ने बताया कि, "एलायंस एयर ने नया किराया 16 दिसंबर से लागू कर दिया है और 15 जनवरी तक लोग इसका लाभ उठा सकेंगे. पर्यटन सीजन में हवाई सेवा के किराया में कटौती होने से भी कुल्लू मनाली के पर्यटन कारोबार को इसका काफी फायदा होगा. एलायंस एयर के द्वारा इसकी सूचना जारी कर दी गई है और सैलानी ऑनलाइन माध्यम से भी एलायंस एयर का टिकट बुक कर सकते हैं."

