हमें युद्ध नहीं, संस्कृति चाहिए, एयरबेस भंग कर देगा खजुराहो की शांति!

मध्यप्रदेश की ऐतिहासिक नगरी खजुराहो में भारतीय वायुसेना का सबसे बड़ा एयरबेस बनने के कयास लगाए जा रहे हैं. वायु सेना और रक्षा मंत्रालय के सर्वे के बाद ये कहा गया है कि यह स्थान कई मायनों में एयरबेस के लिए उपयुक्त है लेकिन इससे स्थानीय लोगों को चिंता बढ़ गई है. खजुराहो मतंगेश्वर सेवा समिति, दद्दा जी इंटरनेशनल कल्चर सेंटर और खजुराहो डेवलपमेंट एसोसिएशन की बैठक में एयरबेस को लेकर चिंता जताई गआ है.

खजुराहो : एयरबेस के प्रस्ताव से खजुराहो का माहौल गरमा गया है. यहां नागरिकों और समाजसेवियों ने एयरबेस का ये कहते हुए विरोध किया है कि इससे खजुराहो के शांत और आध्यात्मिक वातावरण के साथ पर्यटन पर भी प्रभाव पड़ेगा. समाजसेवियों ने सरकार से निवेदन किया कि वे एयरबेस बनाने के इस निर्णय पर पुनर्विचार करें और खजुराहो को उसकी असली पहचान शांति, संस्कृति और प्रकृति का संगम बनाए रखने में मदद करें.

इस अध्यात्मिक और पर्यटन नगरी पर संभावित प्रभावों की चर्चा करते हुए पंडित सुधीर शर्मा ने बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने कहा, यहां एयरबेस बनाए जाने से खजुराहो के शांत और आध्यात्मिक वातावरण के साथ पर्यटन पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा. हमें युद्ध नहीं, संस्कृति चाहिए बैठक में शहर के बुद्धिजीवियों के साथ समाजसेवियों और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया. सभी ने एकमत होकर कहा कि एयरबेस से खजुराहो की असली पहचान को क्षति हो सकती है.

'शहर की प्राकृतिक व्यवस्था होगी प्रभावित'



बैठक में कहा गया कि यहां देश का सबसे बड़ा एयरबेस जो प्रस्तावित है, उससे केवल 1 हजार एकड़ का क्षेत्र प्रभावित नहीं होगा बल्कि यहां का प्राकृतिक संतुलन, वन्यजीव और पर्यटन भी प्रभावित होगा. बैठक में कहा गया कि खजुराहो का सौम्य और आध्यात्मिक वातावरण, जो विश्वभर के पर्यटकों को आकर्षित करता है, वह युद्धक विमानों के शोर और सैन्य गतिविधियों से पूरी तरह समाप्त हो सकता है. ऐसे में केंद्र व राज्य सरकार को अपने इस निर्णय पर फिर विचार करना चाहिए.

बैठक में शहर के बुद्धिजीवियों के साथ कई समाजसेवी हुए शामिल (Etv Bharat)

तो होगा देश का सबसे बड़ा एयरबेस

खजुराहो एयरपोर्ट के नजदीक वायुसेना व रक्षा मंत्रालय ने लगभग 1000 एकड़ जमीन का सर्वे किया है. यहां फाइटर जेट्स और सेना के अन्य विमानों की तैनाती की योजना सरकार ने बनाई है. सरकार का मानना है कि रणनीतिक तौर पर ये फायदेमंद होगा ही साथ ही आसपास के क्षेत्रों में इसस रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. हालांकि, स्थानीय लोगों के विरोध का इस योजना पर क्या असर होता है यह देखने लायक होगा.