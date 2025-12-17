ETV Bharat / state

दुर्घटना में नहीं खुला कार का एयर बैग, इलाज पर हुआ 36 लाख खर्च, अब कंपनी देगी 61 लाख का हर्जाना

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने कार कंपनी को हर्जाना देने का आदेश दिया है.

अब कंपनी देगी 61 लाख का हर्जाना (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : December 17, 2025 at 10:51 PM IST

4 Min Read
कोरबा: छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसले में सीतामढ़ी कोरबा निवासी सुमित अग्रवाल को 61 लाख 36 हजार देने का आदेश कार कंपनी को दिया है. कंपनी द्वारा निर्मित कार में दुर्घटना के समय उसका कोई भी एअर बैग नहीं खुला था. इससे दुर्घटना का शिकार हुए कार मालिक को गंभीर चोट आई थी. जिसके इलाज में 36 लाख खर्च हुए थे. इस मामले को पीड़ित ने उपभोक्ता फोरम में चैलेंज किया था. जिसके बाद फोरम ने यह फैसला सुनाया.


कार कंपनी को देना होगा हर्जाना

दरअसल, मामला कोरबा के प्रतिष्ठित व्यापारी सीतामढ़ी निवासी अमित के साथ घटित हुआ था. बिजनेसमैन अग्रवाल 23 अप्रैल 2023 को रायपुर से अपने भाई सुमित अग्रवाल की कार से कोरबा आ रहे थे. ग्राम तरदा के पास पहुंचने पर सामने से आ रहे वाहन को बचाते समय कार पलटकर पेड से जा टकराई. इस सड़क दुघर्टना में अमित अग्रवाल को गंभीर चोट आई. इलाज के लिए पहले रायपुर और फिर हैदराबाद ले जाया गया. जहां इलाज में कुल 36.83 लाख खर्च हुए. सड़क दुघर्टना के समय कार का एक भी एअर बैग नहीं खुला. जिसके कारण अमित अग्रवाल को अधिक गंभीर चोटें पहुंची थी.

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला (ETV Bharat)
छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग का फैसला (ETV Bharat)



छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने दियाा फैसला

दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल अमित अग्रवाल के भाई सुमित अग्रवाल ने कार के निर्माता कंपनी टोयोटा के खिलाफ उपभोक्ता आयोग कोरबा में मामला पेश किया. इस मामले में कंपनी के उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्रवाई करते हुए जिला आयोग ने नया वाहन या समतुल्य राशि सहित इलाज में खर्च हुए 36.83 लाख सुमित अग्रवाल को देने का आदेश दिया था.

अब कंपनी देगी 61 लाख का हर्जाना (ETV Bharat)

कंपनी ने की अपील

कंपनी ने जिला आयोग के एकपक्षीय आदेश के खिलाफ छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग बिलासपुर में अपील की. मोटर कंपनी के अधिवक्ता ओम कुकरेजा ने एकपक्षीय फैसले पर आपत्ति की, इंश्योरेंस कंपनी की ओर से 12 लाख कार की रिपेयरिंग के लिए डीलर को दिया गया था. एअर बैग खुलने के संबंध में विशेषज्ञ रिपोर्ट नहीं लिया गया और सुमित ने दुर्घटना को नहीं देखा, इन आधारों पर कंपनी की ओर से अपील में तर्क किया गया. दुर्घटनाग्रस्त कार के मालिक सुमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता नूतन सिंह ठाकुर ने पैरवी की.

छत्तीसगढ़ राज्य उपभोक्ता आयोग ने टोयोटा कंपनी के तर्कों को स्वीकार नहीं किया. आयोग ने अपने महत्वपूर्ण फैसले में सर्वेयर की रिपोर्ट, कार और अमित अग्रवाल को पहुंची क्षति के आधार पर यह माना कि गंभीर क्षति के बावजूद कार के एक भी एअर बैग का नहीं खुलना कार में विनिर्माण दोष को प्रमाणित करता है.




फरियादी के अधिवक्ता का बयान

अधिवक्ता नूतन सिंह ठाकुर ने बताया कि आयोग ने फैसला दिया कि परिवादी ने अपनी सुरक्षा के लिए महंगी कार खरीदी थी. लेकिन यदि आवश्यकता के समय एअर बैग नहीं खुला तो ऐसे गुणवत्ताहीन वाहन सेवा में कमी को दर्शाता है. दोनों पक्षों की सुनवाई करने के बाद राज्य आयोग ने 28.11.2025 को फैसला दिया कि कंपनी 30 दिन के भीतर सुमित अग्रवाल को नया कार या उसका मूल्य सहित इलाज का संपूर्ण खर्च देना होगा. साथ ही 1 लाख शारीरिक, मानसिक परेशानी के लिए 10 हजार रुपए वाद व्यय देगा. कल 61 लाख रुपए हर्जाना के तौर पर देने का आदेश दिया गया है.

TAGGED:

KORBA
SITAMARHI KORBA
CONSUMER FORUM
रायपुर
STATE CONSUMER COMMISSION

