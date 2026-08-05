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देवघर से गुवाहाटी सीधी फ्लाइट शुरू, श्रावणी मेले में पूर्वोत्तर के श्रद्धालुओं को बड़ी राहत

देवघर एयरपोर्ट से पूर्वोत्तर भारत के लिए हवाई सेवा शुरू होने से असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के तीर्थयात्रियों और यात्रियों को काफी राहत मिलेगी.

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देवघर से गुवाहाटी के लिए सीधी फ्लाइट शुरू (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 5, 2026 at 1:34 PM IST

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देवघर: दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु के बाद अब पूर्वोत्तर भारत के लिए भी हवाई सफर देवघर एयरपोर्ट से शुरू हो गया है. मंगलवार से इंडिगो ने देवघर और गुवाहाटी के बीच सीधी विमान सेवा की शुरुआत कर दी है. इस नई सेवा के शुरू होने से असम समेत पूर्वोत्तर राज्यों के श्रद्धालुओं और यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी.

स्वागत में विमान को वाटर सेल्यूट दिया गया

एयरपोर्ट निदेशक जॉय बनर्जी ने बताया कि फिलहाल 70 सीटों वाले विमान का परिचालन किया जा रहा है. यह फ्लाइट सप्ताह में दो दिन- मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होगी. उन्होंने कहा कि यदि यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो भविष्य में बड़े विमान का परिचालन किया जा सकता है. नई सेवा के पहले दिन देवघर से 50 यात्री गुवाहाटी के लिए रवाना हुए, जबकि गुवाहाटी से भी 45 यात्री देवघर पहुंचे. पहली उड़ान के स्वागत में एयरपोर्ट प्रशासन ने विमान को वाटर सेल्यूट दिया. इस मौके पर यात्रियों और एयरपोर्ट कर्मियों ने खुशी जताई.

जानकारी देते देवघर एयरपोर्ट निदेशक (Etv Bharat)

विमान सेवा को काफी अहम माना जा रहा है

श्रावणी मेले को देखते हुए इस विमान सेवा को काफी अहम माना जा रहा है. अब असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर और पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों के श्रद्धालु गुवाहाटी के रास्ते कुछ ही घंटों में देवघर पहुंच सकेंगे. पश्चिम बंगाल के यात्रियों को भी इस सेवा का लाभ मिलेगा.

'आने वाले समय में अहमदाबाद और हैदराबाद जैसे शहरों के लिए भी विमान सेवा की शुरुआत की जाएगी.' - जॉय बनर्जी, देवघर एयरपोर्ट के निदेशक

हजारों यात्रियों को इस हवाई सेवा से सुविधा मिलेगी

इस नई उड़ान से देवघर एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है. साथ ही बिहार के बांका, भागलपुर, जमुई, लखीसराय और मुंगेर जैसे जिलों के हजारों लोगों को भी इस सेवा से सुविधा मिलेगी, जो रोजगार और अन्य कारणों से पूर्वोत्तर राज्यों में रहते हैं. देवघर पहुंचने के बाद वे सड़क मार्ग से आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच सकेंगे.

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