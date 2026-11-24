एयरपोर्ट पर दौड़ेगी ड्राइवरलेस एयर ट्रेन, IGI पर लंबा कॉरिडोर बनाने की तैयारी; DIAL ने जारी किया ग्लोबल टेंडर
दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (IGI) एयरपोर्ट पर यात्रियों को जल्द ही एयर ट्रेन की सुविधा मिल सकती है.
Published : November 24, 2026 at 9:52 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है. एयरपोर्ट परिसर के भीतर यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आसानी से पहुंचाने के लिए एयर ट्रेन चलाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है. टर्मिनलों के बीच आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DAIL) ने ड्राइवरलेस ऑटोमेटेड पीपल मूवर (एपीएम) सिस्टम विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए बाकायदा ग्लोबल टेंडर भी जारी किए गए हैं.
बस और सड़क मार्ग की निर्भरता होगी खत्म
प्रस्तावित एयर ट्रेन मुख्य रूप से टर्मिनल-1 और टर्मिनल-3 के बीच यात्रियों को तेज व आरामदायक परिवहन सेवा उपलब्ध कराएगी. इसके साथ ही यह एयरपोर्ट परिसर के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे कार्गो टर्मिनल, डाउनटाउन एयरोसिटी, एयरोसिटी और हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट को भी आपस में जोड़ेगी. अभी टर्मिनल बदलने के लिए यात्रियों को बस या सड़क मार्ग पर निर्भर रहना पड़ता है, जिसमें कई बार टर्मिनल-1 से टर्मिनल-3 तक पहुंचने में 50 मिनट तक का समय लग जाता है. नई व्यवस्था लागू होने से यात्रियों का समय बचेगा और आवागमन काफी सुगम हो जाएगा.
7.3 किलोमीटर लंबा होगा कॉरिडोर
डायल से मिली जानकारी के मुताबिक, एयर ट्रेन के संचालन के लिए एयरपोर्ट परिसर के भीतर लगभग 7.3 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर तैयार किया जाएगा. इस पूरे मार्ग का करीब 5.3 किलोमीटर हिस्सा एलिवेटेड होगा, जबकि लगभग 2 किलोमीटर ट्रैक जमीन पर बनाया जाएगा. इस सिस्टम को एयरपोर्ट पर यात्रियों की संख्या के अनुरूप तैयार किया जा रहा है, ताकि पीक आवर्स में भी यात्रियों को किसी तरह की परेशानी न हो और उन्हें तेज, सुरक्षित व आरामदायक परिवहन मिल सके.
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छह स्टेशनों पर रुकेगी ट्रेन, मेट्रो से भी मिलेगी कनेक्टिविटी
प्रस्तावित कॉरिडोर पर कुल 6 स्टेशन बनाए जाएंगे. इनमें टर्मिनल-3, कार्गो टर्मिनल, डाउनटाउन एयरोसिटी, एयरोसिटी, हॉस्पिटैलिटी डिस्ट्रिक्ट और टर्मिनल-1 शामिल हैं. परियोजना में मौजूदा मेट्रो नेटवर्क के साथ निर्बाध कनेक्टिविटी को भी खास प्राथमिकता दी गई है. योजना के तहत एयर ट्रेन को टर्मिनल-1, एयरोसिटी और टर्मिनल-3 पर उपलब्ध मेट्रो सेवाओं से जोड़ा जाएगा, जिससे मेट्रो के जरिए एयरपोर्ट पहुंचने वाले यात्रियों को भी काफी सहूलियत मिलेगी.
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तीन चरणों में पूरा होगा प्रोजेक्ट
इस महत्वाकांक्षी परियोजना को तीन चरणों में पूरा किया जाना है. पहले चरण में ट्रेन यानी रोलिंग स्टॉक, ट्रैक, बिजली आपूर्ति और डिपो से संबंधित कार्य शामिल हैं. चयनित कंपनी को इस सिस्टम के संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी 10 साल तक निभानी होगी. दूसरे चरण में सिग्नलिंग और कंट्रोल सिस्टम, टेलीकॉम नेटवर्क, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर तथा ऑटोमेटेड फेयर कलेक्शन सिस्टम तैयार किया जाएगा. साथ ही प्लेटफॉर्म स्क्रीन डोर और सुरक्षा जांच से जुड़े उपकरण भी लगाए जाएंगे. वहीं, तीसरे चरण में सभी 6 स्टेशनों का निर्माण, गाइडवे, डिपो बिल्डिंग और अन्य सिविल, स्ट्रक्चरल व एमईपी कार्य पूरे किए जाएंगे. इस चरण के तहत भी कंपनी को 10 वर्ष तक रखरखाव की जिम्मेदारी संभालनी होगी.
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