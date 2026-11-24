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एयरपोर्ट पर दौड़ेगी ड्राइवरलेस एयर ट्रेन, IGI पर लंबा कॉरिडोर बनाने की तैयारी; DIAL ने जारी किया ग्लोबल टेंडर

आईजीआई एयरपोर्ट (File Image) ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी स्थित इंदिरा गांधी इंटरनेशनल (आईजीआई) एयरपोर्ट पर हवाई सफर करने वाले यात्रियों के लिए जल्द ही एक बड़ी सुविधा शुरू होने जा रही है. एयरपोर्ट परिसर के भीतर यात्रियों को एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक आसानी से पहुंचाने के लिए एयर ट्रेन चलाने की दिशा में कदम बढ़ा दिया गया है. टर्मिनलों के बीच आवागमन को तेज, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के उद्देश्य से दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (DAIL) ने ड्राइवरलेस ऑटोमेटेड पीपल मूवर (एपीएम) सिस्टम विकसित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है. इसके लिए बाकायदा ग्लोबल टेंडर भी जारी किए गए हैं.

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